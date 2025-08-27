Malore per Anna Danesi, abbandona Italia-Belgio di volley: attacco tachicardico per shock termico

La capitana azzurra, Anna Danesi, è dovuta uscire dal campo durante Italia-Belgio, gara valida per i Mondiali di volley femminile che si stanno disputando in Thailandia: “Attacco di tachicardia dovuto allo shock termico” il bollettino federale. “Ogni tanto mi capita” ha poi spiegato la giocatrice, “ma adesso sto bene”.

L'Italvolley femminile guidata da Julio Velasco sta volando ai Mondiali in Thailandia e si è presa anche la terza vittoria nel Girone, battendo il Belgio 3-1 qualificandosi alla fase ad eliminazione diretta al primo posto. Ma durante la partita contro le belghe si sono vissuti attimi di pura ansia quando, nel 4° set, la capitana azzurra Anna Danesi ha accusato un improvviso malessere che l'ha costretta ad abbandonare il campo per poi crollare a terra a bordo parquet. A fine partita si è capito la natura del problema, un attacco di tachicardia improvviso, causato dallo shock termico: "A volte mi succede".

Cos'è accaduto in Italia-Belgio, Danesi esce dal campo nel corso del 4° set

Una serata tranquilla per la Nazionale italiana femminile di volley ai Mondiali in Thailandia dove le ragazze di Velasco stavano conducendo il 4° set contro il Belgio quando il match è stato interrotto a causa di un problema di salute accusato dalla capitana azzurra, Anna Danesi. A Phuket si è assistito ad un momento quasi surreale, con l'Italia che chiedeva immediatamente il cambio e gli arbitri che sono entrati nel pallone, non realizzando subito quanto stesse accadendo: attimi di attesa, mentre lo staff chiedeva la sostituzione di Anna Danesi, visibilmente in difficoltà.

Cos'ha avuto Anna Danesi: attacco tachicardico dovuto allo shock termico

Alla fine la capitana azzurra è stata sostituita, si è diretta vicino alla panchina dell'Italia per poi stendersi a terra a bordo campo, per trovare un po' di tranquillità e poi rialzandosi da sola, scacciando lontano qualsiasi ulteriore allarme sulle sue condizioni fisiche. Quanto accaduto durante Italia-Belgio è stato poi spiegato sia dalla Federvolley in un comunicato, sia dalla stessa Danesi nel post gara. "In merito alle condizioni di Anna Danesi, uscita dal campo nel corso del quarto set del match Italia-Belgio valido per la terza giornata della Pool B dei Campionati del Mondo in svolgimento in Thailandia, si precisa quanto segue" si legge nella nota ufficiale della Fipav. "L’atleta Anna Danesi ha sofferto di un lievissimo episodio di tachicardia dovuto allo shock termico nel corso della partita. L’atleta non ha avuto bisogno di supporto medico e le sue condizioni si sono stabilizzate dopo pochi minuti".

Anna Danesi nel post match: "A volte mi succede, ma adesso sto bene"

Una situazione allarmante ma sotto totale controllo, anche perché la stessa giocatrice ha poi confermato di stare bene e di aver accusato questo tipo di episodi anche in passato, dai quali si è sempre ripresa senza alcun tipo di conseguenze: "Si è trattato di un semplice attacco di tachicardia, ogni tanto mi succede… ma ora è tutto a posto" ha spiegato ai microfoni Rai. "Tutto dovuto forse anche alle escursioni termiche a cui siamo sottoposte quando passiamo da esterno ad ambienti interni. Vi ringrazio per l'affetto e continuate a seguirci". Poi, la testa e i pensieri all'Italia ai Mondiali e al prossimo match: "Abbiamo dimostrato di essere forti e compatte anche nei momenti di difficoltà, ora aspettiamo di conoscere chi tra Germania o Polonia dovremo giocarcela"