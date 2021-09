Madre e figlio precipitano nel vuoto allo stadio e muoiono: tragedia nella MLB a San Diego Madre e figlio sono morti dopo una caduta in occasione della partita di baseball valida per la MLB tra i San Diego Padres e gli Atlanta Braves. La signora 40enne e il bambino di soli 2 anni si trovavano nell’area ristorazione quando sono precipitati nel vuoto. La polizia indaga sull’accaduto, con le morti definite “sospette”

A cura di Marco Beltrami

Una tragedia ha scosso il mondo dello sport a stelle e strisce. Madre e figlio sono morti dopo una caduta in occasione della partita di baseball valida per la MLB tra i San Diego Padres e gli Atlanta Braves. La donna 40enne e il piccolo di soli 2 anni, sono precipitati nel vuoto dal terzo piano dello stadio Petco Park di San Diego in California e per loro non c'è stato nulla fa fare. Sulla vicenda sta indagando la polizia, per cercare di capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

La signora e il piccolo, secondo quanto raccontato dal portavoce della polizia locale Brown, si trovavano nell'area ristorazione del Petco Park prima dell'accaduto. Presente allo stadio anche il marito della donna che si trovava già sugli spalti pronto per assistere alla sfida. Una testimone ai microfoni del Washington Post, ha dichiarato di aver visto la donna con il bambino in braccio saltare da una panchina da picnic, perdendo poi l'equilibrio e cadendo dunque nel vuoto da un'altezza che è l'equivalente di circa 6 piani. "Tutti erano sotto shock, è successo così in fretta".

Subito sono arrivati sul posto i soccorsi, ma per i due non c'è stato nulla da fare con le ferite rivelatesi troppo gravi. Il dipartimento di polizia di San Diego comunque vuole vederci chiaro e in un comunicato ufficiale ha parlato di "morti sospette": sul posto infatti è arrivata anche l'unità omicidi. Brown infatti ha chiosato: "I nostri cuori sono ovviamente con la famiglia, ma anche con le persone che qui potrebbero essere potenzialmente traumatizzate da quanto hanno visto. È una cosa orribile, orribile. Ecco perché gli stiamo dando un'occhiata molto seria".