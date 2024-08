video suggerito

Luna Rossa oggi in America's Cup, a che ora e dove vedere le regate preliminari in TV e streaming Parte ufficialmente l'avventura di Luna Rossa nelle regate preliminari: sarà possibile seguire l'evento in diretta tv in chiaro e anche in streaming.

A cura di Ada Cotugno

È tempo di regate preliminari per la Luna Rossa, attesa poi dal grande appuntamento della Vuitton Cup. Si tornerà in mare già oggi, 22 agosto, dove il team italiano affronterà gli svizzeri di Alinghi, i francesi di Orient Express, l’imbarcazione NYYC American Magic e INEOS Britannia. Chi vincerà poi sfiderà New Zealand, nel tentativo di soffiargli il titolo dalle mani. Le regate preliminari prenderanno il via oggi e si concluderanno il 25 agosto: saranno l'antipasto della competizione più attesa, la Louis Vuitton Cup, con il Round Robin si svolgerà dal 29 agosto all’8 settembre, prima delle semifinali dal 14 al 19 settembre e la finale dal 26 settembre al 5 ottobre.

A che ora gareggia Luna Rossa contro New Zealand e Orient Express oggi in America's Cup

La regata preliminare che vedrà come protagonista Luna Rossa comincerà oggi, giovedì 22 agosto: la gara contro Team New Zealand e Orient Express comincerà non prima delle ore 14:00 italiane nelle acque di Barcellona e si concluderà alle ore 16:30.

Dove vedere Luna Rossa in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

Sarà possibile seguire tutte le gare in chiaro in diretta TV, con l'intero evento che verrà trasmesso in Italia gratuitamente. Tutti gli incontri previsti dal calendario saranno trasmessi in diretta su Canale 20, con l'orario d'inizio previsto sempre non prima delle ore 14:00. Per le regate che vedranno protagonista Luna Rossa invece sarà disponibile anche la diretta in contemporanea su Italia 1. L'intero programma potrà essere seguito anche in streaming: gli appassionati potranno collegarsi al sito di Mediaset Infinity tramite pc il giorno delle regate e selezionare gli eventi trasmessi da Canale 20 (ed eventualmente Italia 1), oppure scaricare l'app su smartphone e tablet.