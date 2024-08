video suggerito

Quando gareggia Luna Rossa per l’America’s Cup: il calendario delle regate della Louis Vuitton Cup 2024 Torna l’America’s Cup, il grande sogno di Luna Rossa. L’imbarcazione italiana sarà impegnata a Barcellona prima nelle regate preliminari e poi nella Louis Vuitton Cup. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luna Rossa torna in mare e gli appassionati italiani avranno di nuovo la possibilità di seguire le gare di vela della America’s Cup 2024. La 37ª edizione di questa manifestazione prenderà il via a ottobre, ma dal 22 agosto sono tutti in acqua a Barcellona dove si terranno delle regate preliminari che precederanno la Vuitton Cup, il vero grande appuntamento. Perché chi la vincerà sfiderà New Zealand e proverà a soffiargli il titolo. Luna Rossa subito sfiderà gli svizzeri di Alinghi, i francesi di Orient Express, l’imbarcazione NYYC American Magic e INEOS Britannia.

America's Cup, quando gareggia Luna Rossa: le date delle regate

Luna Rossa inizierà a Barcellona la propria avventura con le regate preliminari. L’imbarcazione italiana sarà in acqua dal 22 al 25 agosto. Due gare al giorno e ci sarà anche la sfida con New Zealand, in programma subito il 22 agosto. Nella rivincita della finale del 2021. Le due (delle sei) barche con più successi voleranno in finale. Regate preliminari che non inficeranno sulla Vuitton Cup che è in programma dal 29 agosto al 5 ottobre. La Challenger Selection Series inizia con un doppio Round Robin. Delle cinque barche iscritte una ne verrà eliminata. Successivamente saranno in programma le semifinali dal 14 al 19 settembre e infine la finale dal 26 settembre al 5 ottobre.

Regate Preliminari: 22 agosto – 25 agosto

Double Round Robin Vuitton Cup: 29 agosto – 8 settembre

Semifinali Vuitton Cup: 14, 15, 16, 18 e 19 settembre

Finale Vuitton Cup: 26, 28 e 29 settembre; 1, 2, 4 e 5 ottobre

America's Cup, finale: 12 – 27 ottobre

Come funziona la Louis Vuitton Cup e chi sfida New Zealand in Coppa America

La Vuitton Cup è un trofeo a sé ed ha una formula molto semplice. Chi lo vince si guadagna il diritto di sfidare i detentori del titolo, e cioè New Zealand, nella America’s Cup, che si terrà dal 12 al 27 ottobre. Luna Rossa sfiderà altre quattro imbarcazioni. Si parte con una doppia fase a gironi, poi le semifinali e la finale. Il team italiano ha già vinto due volte il trofeo.

Il calendario completo della Louis Vuitton Cup e America's Cup 2024

Mercoledì 21 agosto

Practice Race

Giovedì 22 agosto

ore 14: Alinghi Red Bull Racing (SVI) vs Orient Express Racing Team (FRA)

a seguire: Emirates Team New Zealand (NZL) vs LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA)

a seguire: INEOS Britannia (GBR) vs NYYC American Magic (USA)

a seguire: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) vs Orient Express Racing Team (FRA)

Venerdì 23 agosto

ore 14: NYYC American Magic (USA) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

a seguire: INEOS Britannia (GBR) vs Emirates Team New Zealand (NZL)

a seguire: NYYC American Magic (USA) vs LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA)

a seguire: Alinghi Red Bull Racing (SVI) vs INEOS Britannia (GBR)

Sabato 24 agosto

ore 14: Orient Express Racing Team (FRA) vs Emirates Team New Zealand (NZL)

a seguire: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) vs INEOS Britannia (GBR)

a seguire: NYYC American Magic (USA) vs Orient Express Racing Team (FRA)

a seguire: Emirates Team New Zealand (NZL) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

Domenica 25 agosto

ore 14: Emirates Team New Zealand (NZL) vs NYYC American Magic (USA)

a seguire: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

a seguire: Orient Express Racing Team (FRA) vs INEOS Britannia (GBR)

a seguire: Final Race

Dopo le regate preliminari si farà sul serio con la Louis Vuitton Cup. La formula è semplice. Ci sarà un girone all’italiana – che in inglese si chiama Round Robin – che eliminerà una delle cinque partecipanti. Poi dopo qualche giorno di break si terranno le semifinali, poi la finale che decreterà il vincitore della Vuitton Cup e l’avversario di New Zealand.

Giovedì 29 agosto

ore 14: Orient Express Racing Team (FRA) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

a seguire: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA) vs Emirates Team New Zealand (NZL)

a seguire: INEOS Britannia (GBR) vs NYYC American Magic (USA)

a seguire: Orient Express Racing Team (FRA) vs LUNA ROSSA PRADA PIRELLI (ITA)

Venerdì 30 agosto

ore 14: NYYC American Magic (USA) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

a seguire: Emirates Team New Zealand (NZL) vs INEOS Britannia (GBR)

a seguire: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA) vs NYYC American Magic (USA)

a seguire: Emirates Team New Zealand (NZL) vs Orient Express Racing Team (FRA)

Sabato 31 agosto

ore 14: Alinghi Red Bull Racing (SVI) vs INEOS Britannia (GBR)

a seguire: Orient Express Racing Team (FRA) vs NYYC American Magic (USA)

a seguire: INEOS Britannia (GBR) vs LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA)

a seguire: Alinghi Red Bull Racing (SVI) vs Emirates Team New Zealand (NZL)

Domenica 1 settembre

ore 14: INEOS Britannia (GBR) vs Orient Express Racing Team (FRA)

a seguire: Alinghi Red Bull Racing (SVI) vs LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA)

a seguire: NYYC American Magic (USA) vs Emirates Team New Zealand (NZL)

a seguire: Alinghi Red Bull Racing (SVI) vs Orient Express Racing Team (FRA)

Martedì 3 settembre

ore 14: Emirates Team New Zealand (NZL) vs LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA)

a seguire:: NYYC American Magic (USA) vs INEOS Britannia (GBR)

a seguire: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA) vs Orient Express Racing Team (FRA)

Alinghi Red Bull Racing (SVI) vs Orient Express Racing Team (FRA)

Mercoledì 4 settembre

ore 14: INEOS Britannia (GBR) vs Emirates Team New Zealand (NZL)

a seguire:NYYC American Magic (USA) vs LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA)

a seguire: INEOS Britannia (GBR) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

a seguire: Orient Express Racing Team (FRA) vs Emirates Team New Zealand (NZL)

Sabato 7 settembre

ore 14: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA) vs INEOS Britannia (GBR)

a seguire: NYYC American Magic (USA) vs Orient Express Racing Team (FRA)

a seguire: Emirates Team New Zealand (NZL) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

Domenica 8 settembre

ore 14: Orient Express Racing Team (FRA) vs INEOS Britannia (GBR)

a seguire: LUNA ROSSA PRADA PIRELLI TEAM (ITA) vs Alinghi Red Bull Racing (SVI)

a seguire: Emirates Team New Zealand (NZL) vs NYYC American Magic (USA)

Dove vedere le gare di vela in TV e streaming

Le regate della Louis Vuitton Cup si potranno seguire in diretta in due modi. Potranno vederle in diretta TV gli abbonati di Sky, che manderà in onda le gare. Ma oltre a Sky Sport la vela si potrà seguire in chiaro su Mediaset, sul canale 20. Streaming disponibile con Mediaset Infinity, e per abbonati di Sky (con Sky Go) e NOW, oltre che sui siti di Luna Rossa e dell’America’s Cup.