video suggerito

Luna Rossa parte male, ritiro alla prima regata dell’America’s Cup 2024: muso in acqua e barca ferma Falsa partenza per Luna Rossa nel Day 1 della terza e ultima Regata Preliminare dell’America’s Cup 2024: muso in acqua nella sfida con New Zealand. Bruni: “Forse un problema elettrico”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal profilo X di America's Cup

Falsa partenza per Luna Rossa nel Day 1 della terza e ultima Regata Preliminare dell’America’s Cup 2024. Muso in acqua per la barca italiana, che nei primi minuti sembra un grado di giocarsela alla pari ma quando tenta il sorpasso all'imbarcazione di New Zealand tutto cambia:

I timonieri Bruni e Spithill, i trimmer Molineris e Tesei e i cyclor Voltolini, Gabbia, Liuzzi e Kirwan hanno provato in tutti i modi a ripartire ma, alla fine, decidono di ritirarsi per capire cosa non abbia funzionato in vista della seconda uscita di giornata contro i francesi di Oriente Express.

Bruni parla del problema di Luna Rossa: "Difficile iniziare così"

Francesco Bruni ha subito raccontato: "Davvero difficile iniziare in questo modo le regate preliminari. Fortunatamente sono appunto regate preliminari che non inficiano sul risultato. Non ho idea di cosa è successo, probabilmente un problema elettrico".

In base a diverse ricostruzioni fatte, il problema di Luna Rossa sarebbe di natura elettrica e tecnica e ci sarebbe bisogno solo di intervenire su un cavo o un pulsante per mettere le cose a posto. L'imbarcazione italiana sarà in acqua nel suo secondo match-race.

Nel corso della prima regata nelle acque di Barcellona, che servono a mettere a punto ingranaggi di barche ed equipaggi, l'imbarcazione italiana ha dovuto abbandonare la sfida. Trattandosi di race preliminari, l'esito non inficerà sul risultato finale dell'America's Cup 2024.

America's Cup 2024, i risultati delle prime regate

Nella regata d’apertura c'era stato il successo degli svizzeri di Alinghi su Orient Express mentre la terza regata di giornata se l'è aggiudicata American Magic su Ineos Britannia, che è arrivata con trenta secondi e deve fare delle attente valutazioni su una seconda parte di regata molto negativa. Primo punto per Alinghi.