Luna Rossa non molla e si aggrappa all'orgoglio. Team New Zealand è in vantaggio per 6-3 e ha messo le mani sull'America's Cup: è sufficiente vincere Gara-10 per conquistare la 36 edizione del trofeo velico e sportivo più vecchio al mondo. La quartultima regata può essere dunque decisiva per l'assegnazione del titolo, ecco perché l'equipaggio italiano – finora protagonista di ottime performance e di risultati storici – tenterà il colpo di coda nella speranza che il vento non faccia altri brutti scherzi. Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere i match race sia in diretta TV e sia in diretta streaming sui canali di Rai e di Sky, oppure nelle repliche quotidiane con gli orari indicati nei rispettivi palinsesti.

Dove vedere Luna Rossa oggi, la diretta TV delle ultime regate di stanotte

In Gara 10 e 11 Luna Rossa tenterà il tutto per tutto per una rimonta che sarebbe epica nella storia dell'America's Cup. A New Zealand basta vincere anche la prima regata di giornata per conservare il prestigioso trofeo e il titolo di campione in carica che consentirà anche di organizzare la prossima edizione della kermesse. Le sfide verranno trasmesse in diretta TV in chiaro su Rai 2 e in forma gratuita. Gli abbonati a Sky invece assistere ai duelli in programma sul canale 205, interamente dedicato alla 36sima edizione della Coppa America di vela. Le regate saranno visibili anche in diretta streaming, utilizzando i consueti dispositivi fissi (pc, smart tv) e mobili (notebook, tablet, smartphone) e una buona connessione a internet che permette una migliore conversione del segnale. Ci si potrà collegare al piattaforma Rai Play (che ha pagina riservata all'evento). Gli abbonati Sky potranno invece usufruire dell'app di Sky Go oppure sintonizzarsi al sito Now Tv.

Luna Rossa – Team New Zealand in TV, dove vederla in replica: gli orari

Appuntamento alle ore 4 del mattino in Italia. Le 12 ore di differenza di fuso orario con la Nuova Zelanda (al momento della partenza, infatti, saranno le 16 ora locale) costringono tifosi e appassionati a svegliarsi nella notte per seguire le regate di Luna Rossa. Chi non potrà seguire Gara-10 e Gara-11 in diretta avrà l'opportunità di vedere le repliche che rientrano nella programmazione dei palinsesti di Rai e Sky. Sulla Rai l'appuntamento è per le ore 8.10. Su Sky, invece, oltre ai consueti aggiornamenti sul canale 200 (Sky Sport 24), il canale 205 dedicato al trofeo manderà in onda le repliche in differenti fasce orarie (6.30, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00). Il canale Youtube ufficiale dell'America's Cup offre in streaming contenuti dettagliati e video degli highlights che coprono i diversi momenti della competizione dal pre-gara fino alle interviste.

Cosa è successo finora, le date delle prossime gare

Team New Zealand è a un passo dalla vittoria della 36sima America's Cup. Luna Rossa ha reso vita dura al defender ottenendo un risultato storico quanto inatteso (il parziale è di 6-3 in favore dei campioni in carica, nettamente favoriti alla vigilia) e ha avuto il merito di aver alimentato lo spettacolo del trofeo velico più antico del mondo nelle acque della Golfo di Hauraki. Quattro successi consecutivi dei padroni di casa hanno spezzato l'equilibrio che aveva caratterizzato le prime regate: la svolta c'è stata in Gara-7 e Gara-8, quando – complice anche un buco di vento – l'equipaggio italiano aveva perso il duello in mare nonostante il largo vantaggio accumulato nella Baia di Auckland. Allo stato dei fatti, come indicato dal regolamento, New Zealand ha ben 4 match point per chiudere la sfida: il primo in Gara-10 di mercoledì 17 marzo (la regata rinviata a causa del vento debole e al di sotto del minimo previsto di 6.5 nodi) a seguire – ma solo in caso di vittoria di Luna Rossa – ci saranno Gara-11 ed eventuali* Gara-12 e Gara-13 di giovedì 18 marzo.

Mercoledì 17 marzo

Gara-10: ore 04

Gara-11: a seguire*

Giovedì 18 marzo

Gara-12: ore 04*

Gara-13: a seguire*