L'equilibrio, purtroppo, si è spezzato. Team New Zealand è riuscito a vincere le due regate in programma lunedì 15 marzo. L'imbarcazione italiana di Luna Rossa esce dall'acqua con tanto rammarico. Perché sia in Gara 7 che soprattutto in Gara 8 era partita molto meglio, e nella seconda gara di giornata ha vanificato un vantaggio notevole, un errore e una doppia penalità hanno condizionato la gara di Luna Rossa che ora è chiamata a una grande impresa. Il Team New Zealand conduce 5-3.

Luna Rossa sconfitta in Gara 7

L'imbarcazione del Team Prada Pirelli parte meglio e prova a scappare, ma commette un piccolo errore e viene infilata dai neozelandesi, Peter Burling si mette davanti e sfrutta la grande velocità per andare in fuga e vincere. Per la prima volta in questa finale di America's Cup chi parte meglio perde la regata.

Peccato, sconfitta beffarda per Luna Rossa

Anche questa volta Spithill riesce a partire meglio e Luna Rossa va in fuga, il vantaggio è enorme, addirittura un miglio avanti. Niente male, il 4-4 sembra materializzarsi, ma così è per chi non è troppo addentro alle vicende della vela, ma quel vantaggio che sembrava rassicurante viene vanificato da un errore enorme e da due successive penalità che stravolgono completamente l'esito di Gara 8, con i neozelandesi che vincono in scioltezza, con oltre due miglia di vantaggio e quasi 4 minuti prima tagliano il traguardo. E ora con il 5-3 di New Zealand è durissima per Luna Rossa.

I risultati dell'America's Cup

Mercoledì 10 marzo

Gara 1: Luna Rossa-Team New Zealand 0-1 (+31″)

Gara 2: Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 (+7″)

Venerdì 12 marzo

Gara 3: Luna Rossa-Team New Zealand 2-1 (+37″)

Gara 4: Luna Rossa-Team New Zealand 2-2 (+1'03")

Sabato 13 marzo

Gara 5: Luna Rossa-Team New Zealand 3-2 (+18″)

Gara 6: Luna Rossa-Team New Zealand 3-3 (+1'41")

Lunedì 15 marzo

Gara 7: Luna Rossa-Team New Zealand 3-4 (+58")

Gara 8: Luna Rossa-Team New Zealand 3-5 (+3'55")

Il calendario delle prossime regate

Le date e gli orari delle prossime regate, quelle in cui si decreterà il vincitore della America's Cup 2021, la competizione velica più antica e più prestigiosa al mondo.

Martedì 16 marzo

Gara 9: ore 4.00

Gara 10: a seguire

Mercoledì 17 marzo

Eventuale Gara 11: ore 4.00

Eventuale Gara 12: a seguire

Giovedì 18 marzo

Eventuale Gara 13: ore 4.00