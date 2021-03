New Zealand vince quasi in volata Gara 9 dell'America's Cup beffando Luna Rossa, che si era comportata benissimo ed era stata a lungo avanti. I padroni di casa ora conducono 6-3, la seconda regata di giornata è stata rinviata a domani, mercoledì 17 marzo, giorno in cui si potrebbe assegnare il trofeo. I neozelandesi se conquisteranno una delle due gare in programma si aggiudicheranno il titolo per la quarta volta.

New Zealand vince in volata e si porta sul 6-3

La regata 9 della finale della America's Cup 2021 è stata bellissima. C'è stata un'intensità enorme. Luna Rossa parte meglio e resta avanti fino all'ultimo, ma i neozelandesi riescono dopo una serie di sorpassi e contro sorpassi a vincere ancora, grazie anche a un salto di vento che li favorisce. Team New Zealand che conquista il quarto punto consecutivo, si porta sul 6-3 e arriva al matchpoint.

Annullata Gara 10, cambia il programma della America's Cup

Il vento instabile obbliga gli organizzatori a rinviare a mercoledì 17 Gara 10. Dunque cambia nuovamente il programma della manifestazione. Domani si disputeranno Gara 10 e l'eventuale Gara 11, che si terrà solo se Luna Rossa otterrà il successo nella prima regata di giornata.

I risultati dell'America's Cup

Mercoledì 10 marzo

Gara 1: Luna Rossa-Team New Zealand 0-1 (+31″)

Gara 2: Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 (+7″)

Venerdì 12 marzo

Gara 3: Luna Rossa-Team New Zealand 2-1 (+37″)

Gara 4: Luna Rossa-Team New Zealand 2-2 (+1'03")

Sabato 13 marzo

Gara 5: Luna Rossa-Team New Zealand 3-2 (+18″)

Gara 6: Luna Rossa-Team New Zealand 3-3 (+1'41")

Lunedì 15 marzo

Gara 7: Luna Rossa-Team New Zealand 3-4 (+58″)

Gara 8: Luna Rossa-Team New Zealand 3-5 (+3'55")

Martedì 16 marzo

Gara 9: Luna Rossa-Team New Zealand 3-6 (+30")

Il calendario delle prossime regate

Le date e gli orari delle prossime regate della America's Cup 2021, quelle in cui si assegnerà il trofeo della competizione velica più antica e più prestigiosa al mondo.

Mercoledì 17 marzo

Gara 10: ore 4.00

Eventuale Gara 11: a seguire

Giovedì 18 marzo

Eventuale Gara 12: ore 4.00

Eventuale Gara 13: a seguire