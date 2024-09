video suggerito

Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup, orario e dove vedere le regate con Ineos in TV e streaming Luna Rossa e INEOS non si fermano. Il giorno di riposo è stato cancellato. Anche in questo lunedì 30 settembre si gareggia nelle acque di Barcellona per le finali di Vuitton Cup a partire dalle ore 14. Diretta Tv su Italia 1 e su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Non c'è riposo per Luna Rossa e INEOS che avrebbero dovuto fermarsi, quantomeno per le regate delle finali, e che vince dopo l'annullamento dei match di Race di sabato vanno in acqua pure oggi lunedì 30 settembre. Il programma è lo stesso. I match Race 5 e 6 si terranno rispettivamente alle 14:15 e alle 15:25. Dopo quattro regate regna la parità: 2-2 tra Luna Rossa e INEOS. Chi vincerà per primo sette regate otterrà il successo nella Louis Vuitton Cup e si qualificherà per l'America's Cup di vela contro Team New Zealand. Le regate si potranno seguire in diretta TV in chiaro su Italia 1 e su Sky, per abbonati. E in streaming, sempre in chiaro, con Mediaset Infinity, e con Sky Go e NOW.

È una finale bellissima. L'equilibrio regna e rende tutto più teso, più emozionante.Luna Rossa ha vinto dominando la prima regata, INEOS ha messo subito in pari i conti giovedì. Poi sabato giornata di gare annullate. Domenica altra parità. Luna Rossa rompe la randa, che sfortuna, e viene squalificata. Ad INEOS serve partire per vincere la regata. Poi una prestazione maiuscola, di pura forza per il Team Prada che volando sull'acqua, raggiungendo i 55 nodi, si impone ed è 2-2.Si gareggia al meglio delle 13 regate e senza soste, in acqua pure l'1 e il 2 ottobre, e sicuramente anche il 4 ottobre, il 5 ci potrebbe essere l'eventuale ultima sfida.

A che ora gareggia Luna Rossa in finale contro Ineos Britannia: l'orario delle regate

Il programma è semplice. Luna Rossa Team Prada e INEOS Britannia saranno in acqua a Barcellona nel primo pomeriggio. Il Match Race 5 prenderà il via alle ore 14:15. Poi una breve pausa prima del Match Race 6, che scatterà non prima delle 15:25. Naturalmente, come visto nelle precedenti due giornate di regate le condizioni meteo marine sono determinanti e possono portare al rinvio parziale o definitivo delle regate.

Dove vedere le regate di oggi tra Luna Rossa e Ineos Britannia in TV e streaming

Le regate della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS si possono seguire in chiaro integralmente e gratuitamente su Italia 1, che manderà in onda le due regate a partire dalle ore 14. Su Mediaset Infinity lo streaming sarà gratuito e dunque visibile a tutti. Sky invece trasmetterà le regate odierne sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport America's Cup). I rispettivi abbonati potranno seguire in streaming le gare odierne con Sky Go e NOW.