Luna Rossa prima rompe la randa e viene squalificata, poi vola sull'acqua fa i 100 orari: è 2-2 con INEOS Luna Rossa viene squalificata per la rottura della randa e perde la regata 3, poi vince volando sull'acqua, superando i 100 orari, la regata 4. Ed è 2-2 con INEOS.

A cura di Alessio Morra

Che domenica per Luna Rossa. Dalle polveri agli altari. La randa si rompe proprio quando, dopo un lungo peregrinare, sta per partire la regata numero 3. Luna Rossa viene squalificata e INEOS vince senza far fatica. Poi quando si riparte, con la regata numero 4 l'imbarcazione del Team Prada Pirelli realizza una prestazione maiuscola vince nettamente e si porta sul 2-2 nella finale di Louis Vuitton Cup, raggiungendo e superando in acqua i 100 chilometri orari.

Luna Rossa squalificata, INEOS vince la regata 3 e va sul 2-1

Tanta attesa a causa del forte vento e del mare molto mosso. Quando si sta per perdere un problema tecnico coglie Team Prada Pirelli. La randa si rompe. Serve sistemarla, ma non è possibile in pochi secondi. Luna Rossa viene squalificata per la terza regata, a INEOS Britannia basta iniziare la regata per vincere e mettersi in vantaggio, 2-1.

Luna Rossa vola sull'acqua, ed è 2-2. INEOS battuta di un soffio

La quarta regata della finale di Vuitton Cup inizia con ritardo. Luna Rossa parte bene, INEOS protesta per una manovra, giudicata legale. Italiani sempre avanti, ma sempre tallonati dai britannici che non mollano di un centimetro e fino alla fine sperano di superare Luna Rossa, che però grazie pure a una velocità supersonica – supera i 55 nodi (cioè oltre 100 chilometri orari) – riesce sempre a tenere e fa festa, è 2-2 tra Luna Rossa e INEOS.

Quando tornano in acqua Luna Rossa e INEOS nella Vuitton Cup

Ancora non si sa quando torneranno in acqua Luna Rossa e INEOS Britannia. Il calendario dice che si torna a sfidarsi martedì 1 ottobre, ma vanno recuperate le regate cancellate sabato scorso. E quindi si potrebbe decidere di cancellare il giorno di riposo e regatare pure lunedì. Di sicuro si arriverà almeno fino a gara 9, perché servono sette successi per vincere la Louis Vuitton Cup e conquistare l'accesso alla America's Cup e alla sfida con Team New Zealand.