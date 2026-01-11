Luke Littler spende il milione del premio del Mondiale di freccette in un sol colpo: fa la cosa giusta

Un milione di sterline, al netto delle tasse: questo è il ricchissimo premio che il nuovo fenomeno delle freccette (ormai da un paio d'anni, pur essendo giovanissimo) Luke Littler si è messo in tasca vincendo per il secondo anno consecutivo il campionato mondiale all'Alexandra Palace di Londra. Centinaia di migliaia di euro che il ragazzo ha già speso facendo un solo acquisto, una lussuosa villa nella città in cui è cresciuto, Warrington. Un'abitazione che ora è per sé e i genitori – con cui vive ancora – ma che in futuro è destinata solo a mamma e papà: un gesto che gli è sembrato essere la cosa giusta, per come è stato cresciuto dalla sua famiglia.

Luke Littler compra una villa da un milione per i suoi genitori

Littler compirà 19 anni tra qualche giorno, chi pensava che fosse una meteora si è dovuto ricredere: Luke è un predestinato delle freccette che potrebbe stracciare tutti i record di questo sport. Il Mondiale londinese è stato una marcia trionfale in cui ha spazzato via i suoi avversari turno dopo turno, fino al ‘massacro' dell'olandese Gian van Veen in finale con un 7-1 senza storia. Il ragazzo non ha perso tempo per decidere cosa fare del premio (che porta il suo introito complessivo in carriera a oltre 3 milioni): il Daily Mail svela che ha acquistato una splendida proprietà di cinque camere da letto in una zona periferica di Warrington, nel Cheshire, pianificando di lasciarla in futuro ai genitori quando sarà andato a vivere altrove.

Gli agenti immobiliari descrivono la villa come una "splendida abitazione familiare ampliata", dotata di accessori di altissimo livello: vasca idromassaggio, pannelli solari e un'enorme cucina open space perfetta per ricevere ospiti. Prima di stabilirsi nella nuova casa, Littler fino a poco tempo fa viveva in affitto assieme alla 42enne madre Lisa (commessa) e al 45enne padre tassista (tassista) in una lussuosa abitazione nelle vicinanze, pagando 6000 sterline al mese (quasi 7000 euro). La famiglia ci si era trasferita dopo le prime vincite del ragazzo, lasciando la precedente casa con due camere, ben più modesta. L'ultima vittoria e il relativo incasso (senza contare il ricchissimo contratto di sponsorizzazione appena firmato) ha indotto Luke a rompere gli indugi e investire sul ‘mattone' senza contrarre mutui.

"È quello che si meritano dopo aver fatto tutto il possibile per aiutarlo ad arrivare dove è oggi"

Una fonte vicina a Littler ha dichiarato che il precocissimo campione vuole che questa diventi la "casa per sempre" dei suoi genitori: "Luke è ancora giovane. Ha comprato questa casa e ci vive insieme a mamma e papà, ma col tempo spiccherà il volo e l'augurio è che loro restino lì. È solo ciò che si meritano dopo aver fatto tutto il possibile per aiutarlo ad arrivare dove è oggi".

La nuova proprietà vanta cinque bagni (uno per ogni camera da letto), giardini curati, garage doppio e ampio vialetto per far passare più auto. La camera da letto padronale è il pezzo forte: soffitto a volta e balconcino alla francese con vista sul giardino posteriore. La casa era stata venduta l'ultima volta nel gennaio del 2021 a 710mila sterline, per poi essere rimessa in vendita lo scorso anno a una cifra vicina al milione. Anche se l'importo esatto pagato da Littler non è noto, è chiaro che non ci si è discostati di molto da quella valutazione.