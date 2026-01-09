Luke Littler, il ragazzino d’oro delle freccette colpisce ancora: contratto monstre da 23 milioni

Luke Littler è il Re Mida del mondo delle freccette. Non solo per i premi che sta conquistando vincendo i più importanti tornei internazionali, monopolizzando l'intero panorama di questa disciplina, ma anche grazie a contratti milionari che sta firmando, come l'ultimo in ordine di tempo. Un accordo mostruoso con uno degli sponsor più importanti, la Target, con cui ha sottoscritto un contratto di dieci anni per un valore complessivo di oltre 23 milioni di euro.

Littler e il dominio nelle freccette: gli sponsor vogliono solo lui

Poco più che maggiorenne, compirà i diciannove anni a fine gennaio, Luke Littler è oramai un'affermata stella delle freccette, sport in cui ha iniziato ad eccellere fino a sbaragliare la concorrenza da due stagioni a questa parte. Un'ascesa che lo ha portato ad essere tra i migliori al mondo e ha permesso a questa disciplina di infrangere ogni record di visibilità e attenzioni, anche mediatiche, che hanno attirato sponsor e soldi come mai prima. Così, di rimando, il nome del giovane inglese è tra i più ricercati anche dalle aziende che fanno a gara per accaparrarselo a suon di milioni, come è successo per la Target, marchio d'elite di abbigliamento e accessori attorno alle freccette.

Luke Littler è tra i talenti più grandi nella storia delle freccette: a soli 19 anni ha monopolizzato la scena mondiale

L'accordo tra The Nuke e Target: 23 milioni di euro in 10 anni

Una corte iniziata da quando Littler aveva appena 12 anni e stava compiendo i suoi primi passi nel centrare con una mira impeccabile i bersagli d'Inghilterra. A svelarlo è stato il papà che ha spiegato come la stessa Target, leader mondiale nel settore, si dimostrò da subito interessata: "Chiesi loro se lo volevano sponsorizzare", ha rivelato. E tempo pochi anni, tutto si è concretizzato ma in un modo che mai nessuno avrebbe solo immaginato all'inizio dell'avventura di "The Nuke", La bomba nucleare com'è oramai chiamato nell'ambiente delle freccette: con un contratto da oltre 23 milioni di euro.

Luke Littler e i suoi guadagni: 3,5 milioni di euro in 2 anni

La cifra, ovviamente, sarà spalmata sulla durata dello stesso accordo che avrà durata decennale, ma rappresenta ad oggi il più ricco contratto mai esistito nel mondo delle freccette professionistiche. Tutto ciò a riflesso degli straordinari successi di Littler, che gli hanno permesso di vincere dieci premi principali della PDC TV e di incassare quasi 3,5 milioni di euro in premi negli ultimi 25 mesi.