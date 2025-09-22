Lottatrice pensa di aver rotto la mandibola dell’avversaria ma fa una brutta scoperta: scene surreali

Il mondo delle arti marziali miste regala spesso situazioni particolari. Una di queste si è verificata durante il combattimento tra Emily Hansen e Amanda Mazza, valido per l'incontro strawweight andato in scena al Cage Fury FC BJJ di Philadelphia. Le due erano alle prese con un confronto molto ravvicinato, quando si è sentito un rumore preoccupante. Una delle ossa delle atlete ha fatto crack, ma non era come che si pensava inizialmente, con grande sorpresa delle due.

Mazza si era messa in ottima posizione con un attacco ad Hansen attraverso una presa “rear-naked choke”, ovvero il classico tentativo di sottomissione, tra i più comuni nelle MMA e in generale negli sport da combattimento. Mentre le due erano avvinghiate però, ecco il colpo di scena: Mazza stava cercando di forzare e dunque chiudere il discorso, ma si è sentito uno scrocchio raccapricciante. Entrambe le atlete, sorprese e impaurite, si sono fermate per capire cosa fosse successo.

L’arbitro Vitor “Shaolin” Ribeiro è intervenuto per cercare di capire cosa stesse succedendo, mentre Mazza pensava che la sua avversaria si fosse rotta la mandibola. In realtà però non era questo l’osso lesionato, ma proprio quello del braccio di Amanda che, a caldo, non si era resa conto della gravità dell’infortunio. La lottatrice dopo un po’ ha capito cosa le era accaduto, con il braccio spezzatosi a contatto con il mento di Hansen. Subito sono entrati in gioco i soccorsi e il combattimento si è concluso.

Leggi anche Il tifoso che ha provocato Simeone si fa vivo nella notte: scrive un messaggio surreale

Mazza poi ha spiegato sui social quanto accaduto, ringraziando tutti per il sostegno ricevuto: "Grazie a tutti per l’amore e i dolci messaggi. Sto ancora sorridendo e tornerò più forte di prima. Quel ritorno sul tappeto però, cavolo, mi sono sentita bene là fuori. Talmente bene che non ho nemmeno sentito il mio braccio rompersi sul suo mento".

Hansen si è mostrata una campionessa vera: "Ehm, quindi stasera ho vinto per ‘mento d’acciaio’. A dire il vero, una cosa del genere non era nemmeno lontanamente nei piani per stasera. Amanda è una persona talmente buona che si è fermata convinta fosse la mia mandibola a essersi rotta. Le auguro una pronta guarigione e magari ci sarà occasione di rifarlo".