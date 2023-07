Lo scherzo al campione UFC finisce malissimo: lo Youtuber rischia grosso, poi si prende la rivincita Jalin Turner, campione UFC dei pesi leggeri, ha reagito nel modo peggiore ad uno scherzo online. Lo youtuber ha rischiato di finire in ospedale poi, scampato il pericolo, è riuscito comunque a portare a termine il proprio intento.

A cura di Alessio Pediglieri

O è l'uomo più coraggioso del mondo, oppure è semplicemente il più stupido. Così è stato definito nei migliaia di commenti apparsi dopo la pubblicazione di un video, lo youtuber che ha avuto l'insana idea di prendersi gioco in diretta del campione UFC Jalin Turner, detto Tarantula, la cui reazione è stata immediata e violenta.

Doveva essere semplicemente una burla da pubblicare sul proprio canale di Youtube alimentando un filone che sulla piattaforma ha enormi riscontri in visualizzazioni e che in gergo prende il nome di "pranking". In questi video si compiono degli scherzi che diano una storia da raccontare, meglio se a personaggi famosi o in situazioni particolari ed estreme e così non poteva che suscitare interesse provare a prendersi gioco di uno dei campioni UFC più in voga del momento, Jalin Turner, artista marziale misto americano e salito nella top ten dei pesi leggeri. Purtroppo per lo youtuber, però, tutto si è concluso nel peggiore dei modi.

Nella clip diventata virale in poche ore, lo youtuber appare su una scala mobile, a Las Vegas, a fianco di Turner mentre finge di essere al telefono. Mentre parla, il ragazzo in maglia rossa e occhiali da sole inizia a fare lo sbruffone guardando in direzione dell'atleta, alzando la voce: "Lo schiaccerò a morte lui e i suoi fot***i ragazzi", si sente dire in modo più che chiaro. Poi, per togliere qualsiasi dubbio sull'evidente provocazione, conclude guardando in faccia lo stesso Turner: "Hai sentito quello che ho detto?".

Bastano pochi secondi e lo scherzo si trasforma in tutt'altro con Jalin Turner che prender immediatamente per il collo il ragazzo e lo scaraventa a terra. Circondato dalle sue guardie del corpo, il lottatore UFC è pronto a colpire lo youtuber che atterrito dalla situazione immediatamente si sbraccia, spiegando che si trattava semplicemente di uno scherzo innocente. Qualche istante ancora di pura adrenalina, poi Turner e i suoi decidono di soprassedere lasciando libero il ragazzo che si rialza in piedi e si riprende dallo spavento.

Per fortuna, Turner e il suo entourage non hanno ecceduto, ma evidentemente lo scampato pericolo non ha fatto desistere lo youtuber nel provare a salvare il video con un ultimo tentativo: e così è riuscito a prendersi una piccola rivincita personale. Mentre il filmato volge al termine, infatti, lancia un'ultima provocazione: "Dai è stato uno scherzo…" dice rivolgendosi a Turner, "ma ti prenderò a schiaffi, amico", per poi scappare via, con una delle guardie del corpo che prova invano a riprenderlo.