Littler spenderà il premio mostruoso del Mondiale di freccette in modo insolito: “Qualche scatola”

Luke Littler ha già detto come spenderà parte delle centinaia di migliaia di euro vinti trionfando nel Mondiale di freccette: “Mi farò un regalo”.

Luke Littler assomiglia sempre più a un predestinato: il 18enne fenomeno inglese delle freccette ha appena vinto – anzi stravinto, con una superiorità imbarazzante su tutti gli altri – il secondo campionato mondiale consecutivo della sua giovanissima carriera. Portandosi a casa il titolo dopo aver distrutto in finale a Londra il 23enne olandese Gian van Veen, Littler è diventato il primo giocatore dai tempi di Gary Anderson nel 2016 a difendere il titolo. E nell'intera storia della PDC, solo leggende come Phil Taylor e Adrian Lewis erano ugualmente riusciti a fare ‘back-to-back'. Luke ci è riuscito peraltro a un'età in cui pensa a cose come le figurine, oggetto dei suoi desideri al punto che ha già detto che destinerà al loro acquisto una quota della sua mostruosa vincita.

Quanto ha vinto Luke Littler aggiudicandosi il Mondiale di freccette

Trionfando nella bolgia dell'Alexandra Palace, Littler si è messo in tasca un premio di ben un milione di sterline, dopo che la Professional Darts Corporation aveva raddoppiato il montepremi complessivo di quest'anno, passando da 2,5 milioni di sterline a 5 milioni. Peraltro si tratta di una cifra lorda: il ragazzo del Cheshire incasserà poco più della metà della somma, a causa delle leggi fiscali del Regno Unito. Il vincitore del Mondiale sarà tassato con un'aliquota del 45%, il che significa che gli resteranno ‘appena' 563mila sterline, pari a circa 650mila euro.

La passione per le figurine: parte della vincita finirà in Panini e Topps

"È un premio enorme. Ma è il trofeo sul palco che conta, non i soldi", ha detto Luke dopo la vittoria. E comunque c'è abbastanza ciccia per esaudire un suo desiderio, già espresso dopo aver battuto van Veen. Uno dei suoi hobby è infatti collezionare figurine sportive: "Al momento mi sto appassionando alle figurine di calcio, quindi potrei dovermi concedere qualche scatola. Solo alcune… Panini, Topps, qualsiasi cosa. Mi farò un regalo".

Con un totale di oltre 3 milioni di euro vinti in carriera (è già record, mai nessuno era andato oltre i 2 milioni), l'anno scorso Littler si è regalato una BMW da 45mila euro con targa personalizzata, che tuttavia ha potuto iniziare a guidare solo dopo aver finalmente superato all'ottavo tentativo (!) l'esame per la patente. Per il momento non ha intenzione di muoversi sul fronte macchine, gli basteranno le figurine…