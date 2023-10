L’Italvolley maschile vince facile con il Qatar, fa un altro passo verso le Olimpiadi di Parigi Secondo successo degli Azzurri di De Giorgi nel torneo di qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. Per essere certi di staccare il pass senza calcoli serve conquistare sei su sette incontri in calendario nel girone da otto.

Il Qatar era avversario poco impegnativo per l'Italvolley maschile e in campo s'è visto: il punteggio di 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) e il trend del match hanno certificato il dominio assoluto degli azzurri che hanno conquistato la seconda vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Con il successo sulla Repubblica Ceca (3-1) il gruppo di De Giorgi aveva iniziato nel migliore dei modi nel raggruppamento a otto squadre che manderà ai Giochi in Francia le prime due classificate, quello sulla selezione del Golfo Persico aggiunge un'altra tappa lungo il cammino: ecco perché per essere certi di staccare il pass serve conquistare sei su sette incontri in calendario. Missione possibile ma da conquistare sul campo anche se l'ago della bilancia pende da parte della Nazionale.

La partita è scivolata via in scioltezza, tale era la differenza valori. L'Italia non ha avuto bisogno di forzare il ritmo né le giocate, ha solo dovuto stare nel match e controllarlo piazzando quelle folate improvvise che hanno finito col logorare l'orgoglio e la resistenza degli avversari. È Alessandro Michieletto a salire in cattedra nel primo set che si chiude anche grazie a due invasioni di fila del Qatar (25-19). È questo il filo conduttore dell'incontro: la buona volontà della nazionale araba viene compromessa e poi spazzata via da errori tecnici macroscopici, commessi anche per la difficoltà di tenere testa a un'Italia che nel coro del secondo sfodera un'ottima prestazione a muro con Giannelli.

È contro le sue mani grandi che vanno a schiantarsi le opportunità del Qatar di restare attaccato alla partita ma il 22-20 si rivelerà un brutto colpo. Il terzo parziale (25-19) si svolge sulla falsariga dei precedenti e ancora una volta è a muro che l'Italia spegne sul nascere ogni velleità degli avversari che vengono martellati al centro da Michieletto e Romanò con Gianluca Galassi in versione ‘innesco'. Top scorer della sfida è Michieletto con 14 punti complessivi. Nel tabellino del match c'è spazio e gloria anche per lo stesso Galassi (9 punti) che registra anche una buona percentuale in attacco.

Italia – Qatar 3-0 (25-19; 25-20; 25-19)

Italia: Michieletto 15, Giannelli 6, Balaso (L), Sbertoli, Scanferla (L) n.e., Bottolo n.e., Cortesia n.e., Galassi 9, Lavia 1, Romanò 8, Rinaldi 7, Bovolenta, Sanguinetti 3, Mosca n.e. Allenatore: De Giorgi.

Qatar: Diagne 8, Renan, Georgiev, Abunabot ,1 Widatalla 1, Stevanovic 1, Osman 1, Vasic 4, Dahi W W Hammad 9, Wadidie 9, Noaman Gamal (L) n.e., Abdelrahim n.e., Naji (L), Bakry n.e. Allenatore: Soto.