L’Italia vince l’oro nei Giochi Europei di scherma: le fiorettiste trionfano contro la Francia La squadra di fioretto femminile ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei. Al termine di una splendida finale l’Italia ha sconfitto di misura la Francia.

A cura di Alessio Morra

Al termine di una finale letteralmente al cardiopalma con la Francia, l'Italia del fioretto femminile a squadre si è aggiudicata la medaglia d'oro negli European Games. Martina Batini, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi si sono imposte per 45-40. Ora in finale ci sono gli uomini, che giocano per l'oro sempre contro i francesi.

Una prova eccezionale quella di Batini, Favaretto, Palumbo e Volpi che si sono aggiudicate la medaglia d'oro battendo sul filo l'ostica Francia. Una vittoria ottenuta in rimonta, considerato l'avvio tremendo, poi quando scende in pedana Alice Volpi la musica cambia, il parziale di 8-1 mette le azzurre davanti, l'equilibrio ha regnato quasi fino alla fine. Un margine leggero ha sempre favorito l'Italia che con le stoccate vincente di Favaretto e Volpi nel finale ha messo al sicuro la vittoria.

Pochi minuti dopo la finale vinta dalle azzurre sono scesi in pedana per la finale del fioretto a squadra maschile di nuovo Italia e Francia. Quindi possibilità di rivincita per i transalpini o di magnifico bis per gli italiani. La squadra formata da Luca Curatoli, Luigi Samele, Michele Gallo e Matteo Neri.

Leggi anche Samuele Ceccarelli è ancora il re dei 100 metri: strepitoso oro ai Giochi Europei

Anche questa finale è splendida, equilibratissima. Si gioca punto a punto. Tra un vantaggio e l'altro si arriva sul 39-39. L'Italia si porta sul 41-40, ma poi la Francia infila quattro stoccate e si mette a un passo dal successo, che arriva poco dopo. Questa volta è solo argento per l'Italia maschile, battuta 45-42.