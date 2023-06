L’Italia vince gli Europei a squadre di atletica! Trionfo storico, è la prima volta in 60 anni La nazionale italiana di atletica leggera ha vinto per la prima volta nella storia i campionati Europei a squadre. In Polonia è stato un trionfo: oggi sono arrivati i successi di Tamberi nell’alto e Weir nel peso, a suggello di una prova di squadra strepitosa che ha annichilito gli avversari.

A cura di Paolo Fiorenza

Era quasi scritto visto il grande vantaggio che l'Italia aveva alla vigilia dell'ultima giornata in virtù dei successi dei primi due giorni, ma era importante non mollare e continuare a mietere medaglie e altri piazzamenti pesanti anche oggi per coronare il sogno dell'atletica azzurra: vincere per la prima volta nella storia i campionati Europei a squadre, ovvero la competizione nota dal 1965 come Coppa Europa e ora inserita all'interno dei Giochi Europei, la manifestazione multidisciplinare che in questa edizione si sta svolgendo in Polonia.

È stato un dominio quello della squadra italiana, che ha trionfato nella classifica finale con 426,5 punti, precedendo con un distacco abissale i padroni di casa polacchi che erano i campioni uscenti (402,5 punti), la Germania (387,5), la Spagna (352) e la Gran Bretagna (341). La competizione fino al 2009 prevedeva due classifiche, una maschile e una femminile, mentre adesso è unificata. Pur priva del sempre acciaccato Marcel Jacobs, la squadra guidata dal Direttore Tecnico Antonio La Torre ha dato una dimostrazione di superiorità impressionante nei tre giorni di gare nell'impianto di Cracovia, vendicando il secondo posto del 2021 a soli 2,5 punti dalla Polonia.

Zane Weir ha vinto oggi la gara di getto del peso

Capitanati in maniera esemplare da Gianmarco Tamberi, che oggi ha portato a casa la sua vittoria nel salto in alto, gli azzurri hanno ottenuto altri sei successi: Samuele Ceccarelli (100 metri), Alessandro Sibilio (400 ostacoli), Zane Weir (getto del peso), Sara Fantini (lancio del martello), Nadia Battocletti (5000 metri) e Tobia Bocchi (salto triplo).

Larissa Iapichino si è classificata seconda nel salto in lungo

In una competizione di questo tipo ovviamente sono fondamentali anche gli altri piazzamenti in tutte le gare del programma e l'Italia ha dato prova di grande livello complessivo: sono arrivati infatti anche sei secondi posti, tre terzi, quattro quarti e tre quinti. E adesso l'attesa è altissima per i Mondiali all'aperto di Budapest, in programma dal 19 al 27 agosto. Sperando che lì sia presente anche la nostra punta di diamante Jacobs.