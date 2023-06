Jacobs ora è un caso, nuovo forfait e calvario senza fine: salta l’Europeo a squadre in Polonia Marcell Jacobs salta anche gli Europei a squadre in Polonia. I medici federali: “Necessario altro tempo per cure”.

A cura di Vito Lamorte

Marcell Jacobs non parteciperà alle gare del Campionato Europeo a squadre in programma nel weekend del 23-25 giugno a Chorzow in Polonia. La decisione è stata presa in accordo con la direzione tecnica delle squadre nazionali azzurre.

A comunicare l'assenza della medaglia d'oro nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo è stata la Fidal attraverso un comunicato in cui viene precisato che "all'atleta è stata diagnosticata una condizione di flogosi perineurale con stasi vascolare dell'emergenza dello sciatico a livello del forame ischiatico della coscia destra".

Il comunicato dello staff medico federale prosegue così: "In continuità con il percorso terapeutico già intrapreso, ed al fine di consentire un pieno recupero dell’atleta in coincidenza con la fase più importante della stagione (prevista per la seconda metà di agosto, quando si svolgeranno i Campionati del Mondo di Budapest), lo staff sanitario azzurro ritiene che “sussista la necessità di impiegare ulteriore tempo per le cure e l’allenamento specifico, fino a completa risoluzione del problema. La conferma avverrà in esito ad una valutazione del quadro clinico, da test di forza muscolare specifica e una neuro risonanza magnetica”.

Nell'ultima uscita, la prima stagionale a Parigi per la Diamond League, Marcell Jacobs è stato la controfigura di se stesso, arrivando settimo e lontanissimo da tutti gli avversari. Una situazione che sta destando una certa preoccupazione in diversi ambienti dell'atletica azzurra.

Jacobs è parso l’ombra di sé stesso nelle ultime uscite e oggi aveva ha cancellato dal suo profilo Instagram tutti i contenuti: un gesto che ancora non è chiaro ma che potrebbe essere il presagio per altri cambiamenti in vista.

L'obiettivo ora sono i Mondiali di Budapest ma a due mesi da questa manifestazione c'è un po' di preoccupazione.