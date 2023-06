L’Italia sogna lo storico successo ai Giochi Europei di atletica: gli azzurri sono inarrestabili Nessuno tiene il passo dell’Italia ai Giochi Europei a squadre di atletica leggera: agli azzurri dominano vincono medaglie e sognano di trionfare per la prima volta nella storia.

A cura di Ada Cotugno

L'Italia non è mai stata così forte: agli Europei a squadre l'atletica leggera azzurra si sta regalando un mare di soddisfazioni trionfando in tutte le discipline. Mai prima d'ora la Nazionale era andata così forte, tanto da trovarsi al primo posto della classifica dopo due giornate disputate.

E potrebbe esserci una prima volta storica. Fin qui infatti l'Italia non è mai riuscita a portare a casa il trofeo nato nel 1965 con il nome di Coppa Europa, una denominazione che è cambiata nel corso degli anni lasciando però inalterato lo spirito della competizione.

A Cracovia per l'atletica italiana è un dominio assoluto, a cominciare dalla medaglia d'oro conquistata da Alessandro Sibilio sui 400 a ostacoli, dove l'atleta ha ottenuto il secondo miglior tempo di tutta la sua carriera bruciando la concorrenza.

Secondo posto per Mattia Furlani che ha vinto l'argento nel salto in lungo com 7.97 metri, un'ottima distanza che però non gli ha permesso di competere con il Campione Olimpico che ha chiuso invece al primo posto.

Una delle sorprese più belle è arrivata dalla 4×100 maschile dove la classifica è cambiata dopo la gara. L'Italia ha cominciato con qualche turbolenza a causa dell'infortunio durante il riscaldamento di Fausto Desalu, sostituito in corsa da Marco Ricci. Gli azzurri chiudono la staffetta al secondo posto dietro Germania e Gran Bretagna, nonostante una grande prova di Filippo Tortu nelle battute finali.

Poi tutto si capovolge: i britannici vengono squalificati e la nostra Nazionale si porta al secondo posto, un risultato che gli permette di conquistare 14 punti nella classifica generale e mantenere il primo posto.

A chiudere la grandissima giornata per gli azzurri ci hanno pensato l'argento di Ayomide Folorunso nella gara dei 400 ostacoli, il bronzo di Ottavia Cestonaro nel salto triplo femminile e anche il terzo posto di Hassane Fofana ai 110 ostacoli con un tempo di 13"47.

Tutti risultati importantissimi per poter mettere da parte punti preziosi e sognare davvero il trionfo, il primo in assoluto per l'Italia che in questa edizione dei Giochi Europei sta volando come mai prima d'ora.