Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi Europei: Gimbo torna in pedana e trionfa Tamberi conquista la medaglia d’oro nel salto in alto ai Giochi Europei: la sua ultima gara era stata a settembre 2022, quando vinse in Diamond League a Zurigo.

A cura di Vito Lamorte

Gianmarco Tamberi torna in pedana e vince la medaglia d'oro agli European Games 2023 con la misura di 2.29. La sua ultima gara era stata a settembre 2022, quando vinse in Diamond League a Zurigo.

L'atleta azzurro, campione olimpico a Tokyo 2020, nello stadio di Chorzow si è piazzato davanti al belga Thomas Carmoy, che si è preso l'argento, e al polacco Norbert Kobielski, che si è preso la medaglia di bronzo. Il campione marchigiano hatrionfato superando 2.29 metri al primo assalto dopo essersi lasciato alle spalle 2.17, 2.23, 2.26 (alla seconda) e ha lanciato un messaggio agli avversari a qualche mese di distanza dai Mondiali di Budapest.

Gimbo ai microfoni di Rai Sport si è espresso così: "Fino all’ultimo non sapevo se venire qui in Coppa Europa, poi mi sono sentito in dovere di venire a supportare la squadra da capitano e portare casa più punti possibili. Ieri prima di addormentarmi ho guardato dove eravamo in classifica e mi sono detto: ‘Se devo dare il buon esempio ai ragazzi come ho fatto fino ad oggi, devo in qualche modo portare a casa anch’io la vittoria’. Ammetto che mi sentivo davvero bene e sono contentissimo di aver iniziato la stagione così".

Il campione olimpico di salto in alto è ritornato a calcare la pedana dopo nove mesi di assenza ed è molto soddisfatto del suo debutto stagionale: "Davvero un ottimo debutto soprattutto a livello di sensazioni. In riscaldamento ho saltato benissimo, poi si rannuvolato un po’ e con un po’ di fresco non ho voluto rischiare. Bellissime sensazioni, una squadra pazzesca. Complimenti a tutti. È uno dei miei migliori esordi stagionali, con una vittoria agli European Games. Era uno dei quei titoli che mi mancava, oltre al Mondiale outdoor. Diciamo che è davvero un ottimo debutto“.

Si tratta della sesta medaglia d'oro per l’Italia in questa edizione dopo quelle di Samuele Ceccarelli (100 metri), Sara Fantini (lancio del martello), Nadia Battocletti (5000 metri), Tobia Bocchi (salto triplo), Alessandro Sibilio (400 ostacoli).