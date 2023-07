L’Italia vince da padrona assoluta i Giochi Europei: 1ª nel medagliere con una giornata d’anticipo L’edizione 2023 dei Giochi Europei è stata tinta fortemente d’azzurro con la spedizione italiana che ha conquistato la matematica certezza con una giornata d’anticipo del 1° posto nel medagliere generale. E il sogno è di arrivare a 100 podi con le gare di domenica.

A cura di Alessio Pediglieri

L'Italia ha trionfato con un dominio pressocché assoluto ed è la regina del vecchio continente: per questa edizione dei Giochi Europei eravamo tra i Paesi favoriti, con una squadra fortissima in ogni competizione e dallo scorso martedì 20 giugno si è assistito ad un lungo inesorabile assolo tricolore, che si è già concluso trionfalmente in vista della cerimonia di chiusura di domenica 2 luglio. In totale nel medagliere l'Italia annovera 28 ori, 24 argenti e ben 38 medaglie di bronzo.

Il totale delle volte in cui gli atleti italiani sono saliti su un podio fa 90, la "paura" nella Cabala ma per tutti gli altri. Il dominio è stato assoluto soprattutto se si guarda alle concorrenti: la Spagna, seconda, con soli 20 ori, 14 argenti e 19 bronzi, insegue lontanissima con 53 medaglie totali e il terzo posto del podio e stato conquistato dall'Ucraina che so è fermata a 39 podi (20 ori, 11 argenti e 8 bronzi).

Per capire la portata dell'evento di quanto sia stata immenso il successo della spedizione azzurra basti paragonare l'attuale edizione con le due passate. In occasione dei primi due anni dei Giochi Europei l'Italia infatti non era mai riuscita ad avvicinarsi al podio finale, sfiorandolo nel 2019 col quarto posto e arrivando molto più lontana nel 2015 quando concluse solo come sesta. Vero è che diverse nazioni non hanno presentato nelle varie discipline i loro atleti migliori mentre l'Italia si è permessa il lusso di offrire il top in ogni sport con il conseguente risultato di dominare il panorama.

Ma non è ancora finita perché anche domenica, ultima giornata di gare, c'è la possibilità di racimolare altre vittorie e rimpinguare il medagliere finale. Il sogno sarebbe arrivare a quota 100 podi, un traguardo in tripla cifra che avrebbe dello storico perché la certezza è che nelle varie categorie di kickboxing arriveranno altre 8 medaglie (solo da capire di quale metallo) e altre potrebbero essere raggiunte nel trap, nella canoa slalom e nel kayak cross che chiuderanno i Giochi.

La Top10 del Medagliere a una giornata dalla fine

1 – Italia 28, 24, 38 (90)

2 – Spagna 20, 14, 19 (53)

3 – Ucraina 20, 11, 8 (39)

4 – Germania 17, 13, 26 (56)

5 – Francia 16, 15, 26 (57)

6 – Polonia 12, 18, 17 (47)

7 – Gran Bretagna 10, 10, 26 (46)

8 – Ungheria 8, 8, 18 (34)

9 – Turchia 7, 8, 20 (35)

10 – Paesi Bassi 7, 6, 5 (18)