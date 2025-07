L’Italia è campione del mondo di sciabola a squadre! Meraviglioso oro di Curatoli, Neri, Gallo e Torre

Seconda medaglia d’oro per l’Italia ai Mondiali di scherma a Tbilisi: la squadra di sciabola maschile azzurra ha schiantato l’Ungheria in finale.

L'Italia ha vinto la sua seconda medaglia d'oro nei Mondiali di scherma in corso a Tbilisi, in Georgia, battendo nella finale della sciabola uomini a squadre l'Ungheria per 45-37: un ultimo atto che – salvo l'inizio – ha sempre visto avanti gli azzurri, che poi hanno preso il largo nel finale e hanno prevalso nettamente sulla squadra magiara. Grandissima prova dei nostri atleti in pedana: Luca Curatoli, Matteo Neri, Michele Gallo e Pietro Torre. Quest'ultimo è entrato sul 30-25 e ha passato il testimone a Gallo per un penultimo assalto praticamente perfetto (40-30), prima della chiusura di Curatoli e l'abbraccio collettivo.

Per l'Italia è la sesta medaglia portata a casa finora in questi Mondiali di scherma: oltre all'oro odierno nella sciabola uomini a squadre, c'erano stati nei giorni scorsi l'altro trionfo nel fioretto maschile a squadre, poi i bronzi di Luca Curatoli (sciabola), Anna Cristino (fioretto) e Martina Favaretto (fioretto) nelle prove individuali, e infine oggi – prima della finale della sciabola – il bronzo della squadra di fioretto femminile: Favaretto, Cristino, Errigo e Volpi hanno battuto in finale 45-30 il Giappone.

Quello dello sciabola maschile è un oro che ai Mondiali di scherma mancava da 10 anni: era il 2015 quando a Mosca un giovanissimo Luca Curatoli – che dunque oggi chiude una clamorosa doppietta personale – trionfava in finale sui padroni di casa assieme ai suoi compagni di allora, Aldo Montano, Diego Occhiuzzi ed Enrico Berrè. Con due di loro, Montano e Berrè, oltre a Gigi Samele, Curatoli ha anche vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021. È davvero notevole il palmarès del 31enne schermidore napoletano. Con quello di oggi conquistato a Tbilisi, sono 7 i titoli a squadre conquistati dall'Italia ai Mondiali nella sciabola.