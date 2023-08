L’Italia batte la Spagna per 3-0 e vola ai quarti degli Europei volley femminile: sfiderà la Francia L’Italia si impone con un netto 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) sulla Spagna e conquista il pass per i quarti di finale degli Europei di volley femminile: le Azzurre sfideranno la Francia.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia non brilla ma batte la Spagna e vola ai quarti di finale degli Europei di volley femminile. Le Azzurre a Firenze battono per 3-0 (25-23, 25-22, 25-19) le iberiche e conquistano il pass per il turno successivo: adesso le ragazze di Davide Mazzanti se la vedranno con la Francia, che ha battuto la Romania.

Sylla e compagne hanno sofferto un po' troppo nel primo parziale ma, alla fine, l'hanno conquistato in rimonta. Le spagnole sono state precise in battuta e in contrattacco ma hanno sciupato un vantaggio di quattro punti dal 18-22 prima del turno al servizio di Antropova che ha regalato alla selezione azzurra il 25-23.

Anche nel secondo set l'Italia appare lontana dalle sue solite performance gioco ma riesce a portare a casa il parziale con percentuali bassissime di ricezione

Nel terzo set si è intravista una buona Italia, con le Azzurre che non hanno concesso nulla alle avversarie e si sono prese un posto nella top-8 continentale.

Non è stata sicuramente la miglior versione dell'Italvolley, ma contava vincere: le Azzurre sono state troppo imprecise, soprattuto in ricezione specialmente nei primi due parziali vinti con vantaggi minimi e al cospetto di un avversario combattivo ma inferiore tecnicamente alle campionesse d'Europa.

Le ragazze di Davide Mazzanti si sono complicate la vita a più riprese ma sono riuscite a metterci le ‘pezze' al momento giusto e ad imporsi in tre parziali. Applausi per tutte le giocatrici menzione speciale per Ekaterina Antropova, preziosa specialmente nei momenti chiave, per Alessia Orro e molto bene anche le centrali.

Adesso ci sarà la Francia di Lucille Gicquel, ancora a Firenze, per i quarti di finale e ci sarà bisogna di un'altra versione dell'Italia per accedere alle semifinali.

Il tabellino di Italia-Spagna 3-0

Italia: Lubian 11, Degradi n.e., Bosio, Fersino (L), Orro 2, Danesi 9, Pietrini 12, Nwakalor n.e., Sylla 10, Egonu 1, Squarcini n.e., Parrocchiale (L), Omoruyi, Antropova 17. All. Mazzanti.

Spagna: Priante Frances n.e., Mavrommatis Lopez 1, Martinez Vela n.e., Piza, Garcia n.e., Aranda Munoz, De Paula Viana 16, Varela Gomez 4, Llabres (L), Prol (L) n.e., Schlegel Mosegui 3, Jimenez Ruiz 3, Lazaro, Camino Fernandez 9. All. Saurin.