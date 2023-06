Le grandi star mondiali di freccette bevono alcolici prima di giocare: “È uno sport scorretto” Nel mondo delle freccette c’è sempre stata l’ombra dell’eccessivo consumo di alcolici da parte dei protagonisti, anche ai massimi livelli: un giocatore tedesco, Jochen Graudenz, ha lanciato l’allarme su questo tema e ha affermato che “il 70% delle star di questo sport beve alcolici in maniera costante prima di giocare”.

A cura di Vito Lamorte

Pochi giorni fa è arrivata la prima vittoria ai Mondiali di freccette da parte dell’Italia, che ha battuto la Svizzera per 4-3 grazie al duo formato da Massimo Dante e Michele Turetta. Un risultato da ricordare che fa ben sperare per il futuro e una prima gioia arrivata all’ultimo respiro, ma il cammino degli Azzurri si è fermato ai gironi dietro alla forte Svezia.

Su questo sport, però, c'è sempre stata l'ombra dell'eccessivo consumo di alcolici da parte dei protagonisti anche ai massimi livelli. Per diverso tempo si è parlato di questa situazione in maniera molto seria e man mano sembrava aver perso un po' di peso in questi ultimi anni, ma così non è.

A parlare di questa vicenda è il giocatore di freccette tedesco Jochen Graudenz, che ha lanciato un severo avvertimento su questo tema e ha affermato che "il 70% delle star beve alcolici in maniera costante prima di giocare".

Graudenz ha riscosso grande successo nello Swiss Darts Corporation Tour e attualmente è al 181 posto del PDC Challenger Tour ma ha dichiarato al giornale tedesco dartsnews.de che la sua decisione di non bere alcolici potrebbe aver influito sulle sue prestazioni e sulla sua classifica.

"Le freccette sono uno sport scorretto", ha dichiarato: "Se vuoi raggiungere il top hai il 70% di possibilità in più di farlo se prima assumi alcol. Le freccette sono per il 95% nella testa: quando giochi a casa, nel tuo ambiente familiare, giochi in maniera tranquilla; ma quando vai a fare un torneo non è più così. Inizi a pensare: ‘Qui è tutto strano, sono nervoso, sto giocando contro qualcuno. E qual è il modo migliore per risolvere questo problema? Semplicemente ubriacandomi'. Se c‘è un giocatore che beve e un ragazzo di fronte a lui, cosa fa il ragazzo prima o poi? Anche lui assumerà alcol, perché pensa che lo farà stare meglio. Questo è certamente vero a breve termine, ma il problema è che influisce sulla tua salute".

Si tratta di una situazione molto delicata, perché sono diversi i casi a livello internazionale di campioni di freccette con la dipendenza da alcol. Andy Fordham, famoso campione del mondo di freccette, era notissimo per questo suo abuso di alcolici prima di giocare.

Anche John "Jocky" Wilson era noto per le sue scorribande prima e durante le partite ma ha dovuto smettere di bere dopo che gli era stato diagnosticato il diabete. Il suo ex manager Tommy Cox una volta disse Wilson si sentiva "imbarazzato nel dover bere acqua ai tornei".

La leggenda inglese delle freccette Dennis Priestley ha dichiarato al tabloid inglese Daily Star, qualche mese fa, che durante la sua carriera aveva visto alcuni giocatori bere whisky prima delle partite.

Insomma, una situazione che Jochen Graudenz ha rimesso sotto la lente d'ingrandimento ma che non è mai stata completamente accantonata anche a grandi livelli.