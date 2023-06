L’auto del giocatore di football prende fuoco in autostrada, lui ne esce illeso: “Ringrazio Dio” Leonard Fournette, giocatore di football americano che milita nel ruolo di running back nella National Football e che fino alla passata stagione ha militato nei Buccaneers. Il 28enne statunitense ha vissuto attimi di puro panico quando la sua auto ha preso fuoco improvvisamente in autostrada.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un tranquillo tragitto in autostrada si trasforma in un incubo per Leonard Fournette, giocatore di football americano che milita nel ruolo di running back nella National Football. Il 28enne statunitense ha detto di essere stato "benedetto" dal Signore dopo essere sfuggito a un incendio in Florida avvenuto nella giornata di ieri. Fournette stava guidando in direzione nord sull'Interstate 275 alle 10:35 a Tampa quando la sua Dodge Durango del 2021 ha preso fuoco a causa di un problema meccanico. Fournette si è fermato tempestivamente lasciando la sua auto lungo la banchina dell'autostrada ed è sceso dal SUV in sicurezza evitando qualsiasi pericolo.

Il veicolo ha subito ingenti danni da incendio. Le fiamme lo hanno completamente avvolto e solo dopo l'intervento dei mezzi dei Vigili del Fuoco si è potuto appurare quanti danni avesse subito il veicolo. Ma a prescindere da questo, è da sottolineare il coraggio di Fournette bravo ad accorgersi subito di un principio d'incendio precipitandosi immediatamente fuori dalla sua auto. Fournette ha pubblicato un video del veicolo bruciato sui social media. "Amico, oggi era uno di quei giorni, ma vorrei ringraziare Dio – ha scritto su Instagram – La mia macchina ha preso fuoco mentre stavo guidando. Ma sono ancora benedetto".

Fournette è uno dei veterani della NFL americana dato che milita da sei anni nel massimo campionato di football americano giocando le ultime tre stagioni con i Tampa Bay Buccaneers dove ha vinto il Super Bowl con la squadra nel 2020. La scorsa stagione, Fournette si è distinto per 668 yard e ha ottenuto 73 passaggi per 523 yard in 16 partite. Ha ottenuto anche sei touchdown totali detenendo anche il record di franchigia dei Buccaneers per la maggior parte delle yard di corsa post-stagione (362) e delle yard post-stagionali dallo scrimmage (572). I Buccaneers hanno rinunciato al talentuoso 28enne lo scorso mese di marzo.

In sei stagioni con i Buccaneers e i Jacksonville Jaguars, Fournette si è fatto conoscere per 4.478 yard con 34 touchdown veloci. Ha centrato 312 passaggi per 2.219 yard con sette touchdown in ricezione. Un giocatore molto noto nel mondo della NFL che però ha visto la morte con gli occhi nella giornata di ieri. Dalle immagini mostrate nel video, si nota chiaramente l'auto completamente bruciata nella parta anteriore e con due vetri esplosi. Danni ingenti che però passano in secondo piano dato che il campione americano è riuscito a salvarsi facendo tirare un sospiro di sollievo a tutta l'universo NFL.