Laura Dahlmeier travolta da una frana a 5700 metri d’altezza: la campionessa olimpica è gravissima

Sono ore di grande apprensione nel mondo dello sport per quanto accaduto a Laura Dahlmeier. La 31enne tedesca, campionessa olimpica di biathlon, è stata vittima di un gravissimo incidente mentre era in escursione a circa 5.700 metri con un'accompagnatrice che ha dato l'allarme. Laura Dahlmeier è stata travolta da una frana sulle montagne del Karakorum, in Pakistan. A riportare quando accaduto è la tv tedesca ZDF che sottolinea come l'atleta si troverebbe in condizioni critiche. L'incidente è accaduto nella giornata di lunedì ma solo questa mattina l'elisoccorso è riuscito a individuare il punto esatto per via dell'elevato rischio frane.

Qui si è potuto capire solamente che la tedesca fosse seriamente ferita e che non dava però segni di vita. Una squadra di soccorso, supportata da guide di caratura internazionale che si trovano nella regione, sta coordinando l’operazione per raggiungere l’atleta. Dahlmeier stava scalando in stile alpino accompagnata da Laila Peak, su un'altezza di 6.069 metri, quando si è verificato l'incidente. I soccorritori sono stati supportati da alpinisti internazionali esperti presenti nella regione. Sono ore di grande apprensione per via delle sue condizioni giudicate molto critiche poiché ferita in modo gravissimo.

Le vittorie di Laura Dahlmeier in carriera

Laura Dahlmeier è una delle atlete di maggior successo nello sport internazionale. Nel 2018 ha ottenuto due vittorie olimpiche e una medaglia di bronzo in Corea del Sud, e nel 2017 ha vinto cinque medaglie d'oro e una medaglia d'argento ai Campionati del Mondo di Hochfilzen. È stata la prima atleta di biathlon a vincere 13 medaglie consecutive ai Campionati del Mondo in una singola stagione festeggiando le 20 vittorie. Si è poi ritirata giovanissima nel 2019 ad appena 25 anni ma è rimasta la sua grande passione per l'alpinismo di cui è molto esperta.

Laura Dahlmeier nel 2019.

Il comunicato del management di Laura Dahlmeier

Questo l'ultimo comunicato diramato dal suo management: "Laura Dahlmeier stava sciando con la sua compagna di cordata quando è stata colpita da una frana. L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, ora locale, a un'altitudine di circa 5.700 metri. L'accompagnatrice ha immediatamente lanciato l'allarme e l'operazione di soccorso è stata messa subito in moto. A causa della lontananza della zona, un elicottero di soccorso è riuscito a raggiungere il luogo dell'incidente solo la mattina del 29 luglio. Una squadra internazionale di soccorso alpino sta attualmente coordinando l'assistenza. Sono supportati da esperti alpinisti internazionali che si trovano nella regione".