La storia di Great Nnachi: alfiere della Repubblica a 15 anni, ma solo ora è diventata italiana Great Nnachi è italiana, è nata a Torino nel 2004, già a 14 anni ha iniziato a vincere a livello giovanili nel salto in alto, per lei sono state modificate delle norme. Great Nnachi dopo aver compiuto 18 anni è diventata cittadina italiana, prima di ottenere la cittadinanza è stata nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella.

Il nome di Great Nnachi è noto a chi segue l'atletica leggera, ma la sua storia è conosciuta anche da parte chi non segue lo sport a tutto tondo. E finalmente al compimento del 18° anno di età l'atleta ha ottenuto la cittadinanza italiana, che ha ricevuto dopo aver ottenuto già un'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La storia di Great è davvero particolare ed è balzata agli onori delle cronache circa quattro anni fa quando, a 14 anni, ha conquistato il primo titolo tricolore a livello giovanile nel salto con l'asta. Poi supera pure quota 3,70 e realizza il record italiano. Un piccolo fenomeno Great Nnachi che sogna e sognava in grande, ma che non poteva festeggiare le sue vittorie con la bandiera dell'Italia. Perché per la legge non poteva essere considerata italiana. Una situazione molto particolare, che non dava tranquillità all'atleta che ha avuto bisogno di una modifica speciale alle norme sui primati nazionali da parte del Consiglio Federale della Fidal per vedersi riconosciuti i propri primati, incredibile!

Great Nnachi ha vinto 10 titoli italiani a livello giovanile.

Il Consiglio federale della Fidal aveva varato, apposta, per lei, una norme sui primati nazionali stabilendo che i record cadetti e allievi sono riconosciuti anche per gli atleti non italiani a patto che siano tesserati per una società italiana, siano residenti in Italia e frequenti in Italia le scuole.

Ha dovuto attendere il diciottesimo compleanno per ottenere la cittadinanza italiana. Il documento è arrivato e ora può ufficialmente dire di essere italiana a tutti gli effetti, anche se i record erano già numerosi e i titoli italiani nella sua bacheca sono già dieci. Ha commentato così questo momento importantissimo: "Finalmente questa mattina mi sono svegliata da italiana".

Great Nnachi ha ottenuto la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni.

Ben prima di ottenere dal Comune di Beinasco la cittadinanza italiana, Great Nnachi, che è nata a Torino il 15 settembre 2004 da genitori nigeriani, aveva ottenuto l'onorificenza di Alfiere della Repubblica da parte del Presidente Sergio Mattarella, con questa motivazione: "Per le sue qualità di atleta, affinate pur tra difficoltà, e per la disponibilità che mostra nell’aiutare i compagni e nel collaborare alla formazione e all’allenamento dei più piccoli". Aveva 15 anni e mezzo. Ha dovuto attenderne, ancora, altri due e mezzo per avere la cittadinanza.

Una vita difficile quella di Great Nnachi che ha sofferto per aver ottenuto tardi la cittadinanza e che ha perso il papà quado aveva solo cinque anni: "In casa abbiamo avuto tante difficoltà ma le abbiamo superate, quando mio padre è morto, mia madre era molto triste".