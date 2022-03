La romantica proposta di matrimonio dopo il match del Sei Nazioni, lei ha detto sì Dopo Italia-Scozia di Rugby del Sei Nazioni il giocatore della nazionale Marco Zanon all’Olimpico ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Ottavia Cestonaro, atleta italiana, che ha detto sì.

A cura di Alessio Morra

Sabato scorso l'Italia ha sfidato la Scozia nel Sei Nazioni di Rugby, all'Olimpico è arrivata un'altra sconfitta per gli azzurri che sono stati sconfitti per 33 a 22. Un ko onorevole, anche se il cucchiaio di legno ora è praticamente scontato. Dopo la partita però a Roma è accaduto qualcosa di molto romantico, perché uno degli azzurri scesi in campo ha fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata, che ha detto sì. La federazione Rugby ha fatto partecipi sui social di questo evento.

Marco Zanon gioca nella Benetton Treviso, è uno dei giovani talenti del rugby azzurro ed ha disputato la sesta partita della carriera in nazionale. Contro lo Scozia si è battuto e ha dato il massimo mentre cercava di non pensare alla proposta di matrimonio che avrebbe fatto alla sua dolce metà, l'atleta italiana Ottavia Cestonaro. Un momento importante che bisogna pensare nei minimi dettagli, ma una situazione che comporta anche tanta ansia e quindi meglio distrarsi gioca un match del Torneo del Sei Nazioni di Rugby. Finita la partita Zanon ha salutato Cestonaro e poco dopo, anche davanti ai compagni di squadra, ha preso l'anello, si è inginocchiato e con tutti i crismi, anche se in uno Stadio maestoso come l'Olimpico, ha chiesto la mano alla fidanzata. Il video è piuttosto esplicativo, si vede il rugbista prendere l'anello direttamente dai calzettoni, alle sue spalle i giocatori presenti con un coretto attendevano il sì di Ottavia, che ha dato una risposta affermativa che ha preceduto un bel bacio, auguri.

Chi sono Marco Zanon e Ottavia Cestonaro

Cestonaro è un'atleta vicentina, triplista e lunghista, è stata campionessa europea juniores nel 2013, vicecampionessa ai Giochi del Mediterraneo del 2018 ed ha conquistato quattro italiani assoluti nelle sue specialità. Mentre Zanon è nato a Bassano del Grappa nel 1997, gioca da cinque con la Benetton Treviso con cui lo scorso anno ha vinto la Pro Rainbow Cup