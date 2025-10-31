sport
La prima foto di Lorenzo Bonicelli dopo il grave incidente alle Universiadi: “Insieme a voi. Grazie”

La prima foto di Lorenzo Bonicelli dopo il grave incidente alle Universiadi della scorsa estate: “Insieme a voi. Grazie”.
A cura di Vito Lamorte
Lorenzo Bonicelli è tornato a farsi sentire sui social dopo il terribile incidente delle Universiadi della scorsa estate. Il giovane ginnasta ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in sedia a rotelle, sorridente e con la tuta della Nazionale, accompagnata da un messaggio semplice ma toccante: “Insieme a voi. Grazie”.

Dopo mesi difficili, tra coma farmacologico e un delicato intervento in Germania, Bonicelli sta affrontando con coraggio la riabilitazione presso l’Unità Spinale dell’Ospedale Niguarda di Milano. Sostenuto da una grande ondata di affetto e da una raccolta fondi che ha superato i 170.000 euro, il ginnasta ha voluto ringraziare pubblicamente chi gli è stato vicino in questo lungo cammino di ripresa.

Nelle scorse settimane Lorenzo Bonicelli, impegnato nel lungo e difficile percorso della riabilitazione, aveva parlato della sua situazione attuale dopo l'incidente: "Se oggi mi guardo allo specchio, mi dico che sono fortunato".

Bonicelli, l’incidente in Germania a luglio e la riabilitazione

L’incidente che ha cambiato la vita di Lorenzo Bonicelli è avvenuto il 23 luglio, durante le qualificazioni di ginnastica artistica alle Universiadi. Nel tentativo di concludere l’esercizio agli anelli, il giovane atleta ha subito una grave lesione cervicale in fase di discesa. Operato d’urgenza in Germania, i medici gli hanno ridotto una sublussazione della quinta vertebra e praticato una tracheotomia per facilitare la respirazione.

Dopo alcune settimane in terapia intensiva, Bonicelli è stato trasferito a Milano il 7 agosto e successivamente ricoverato all’Unità Spinale per la riabilitazione. La sua società, la Ghislanzoni Gal, ha avviato una raccolta fondi per sostenere le cure, ricevendo un’enorme risposta di solidarietà dal mondo della ginnastica. Tra i tanti messaggi, anche quello di Sofia Raffaeli, che dopo l’oro mondiale al cerchio ha voluto dedicargli la vittoria: “Siamo tutti con lui, spero torni presto a sorridere”.

