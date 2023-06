La nuova inquadratura nella MLB fa impazzire i tifosi: sembra un videogioco, ma è tutto vero La Major League Baseball è tornata in Europa per le London Series e ha sperimentato un nuova inquadratura che fa impazzire i tifosi: sembra un videogioco, ma è tutto vero.

A cura di Vito Lamorte

La Major League Baseball è tornata in Europa e l'ha fatto in grande stile a Londra. Le London Series tornano in scena nella capitale inglese dopo che l’edizione 2020 venne annullata a causa della pandemia: nell'edizione del 2019 le squadre che giocarono al London Stadium, casa del West Ham, furono i New York Yankees ed i Boston Red Sox mentre quest'anno toccato ai Chicago Cubs e ai St. Louis Cardinals.

Le due squadre si sono divise la serie giocata in Inghilterra, con due partite che sono state un grande momento di festa per i tanti tifosi accorsi allo stadio: i Cubs hanno dominato la prima per 9-1 mentre i Cardinals hanno vinto il secondo match per 7-5 chiudendo un divertente weekend di baseball in terra britannica.

Intanto, sono state già confermate anche le squadre che participeranno alle London Series del prossimo anno: si tratta dei New York Mets e dei Philadelphia Phillies.

Nel weekend delle London Series, però, c'è stato un particolare che ha entusiasmato non poco i tifosi più accaniti e gli appassionati di baseball: è stata testata un'angolazione della telecamera ESPN che ha dato l'impressione a molti che non si trattasse di un videogioco. Un drone ha seguito i giocatori accompagnandoli dalla panchina e in campo, destando inizialmente grande stupore tra tutti coloro che stavano seguendo la gara da casa.

Sui social subito è iniziato il tam tam di opinioni perché non tutti credevano al fatto che fosse una ripresa reale ma che si trattasse di una riproduzione.

La telecamera aerea catturava i giocatori mentre correvano sul campo di gioco senza intoppi, seguendoli fino alla loro posizione ma mantenendo costantemente la stessa distanza e dando l'impressione di un'angolazione video classica dei videogame più che della televisione classica.

Potrebbe essere l'inizio di un nuovo modo di raccontare il baseball ma l'utilizzo di telecamere aeree può essere pericoloso: basta chiedere al lanciatore sudafricano Anrich Nortje, che è stato colpito dalla ‘Spidercam' di Fox Sport durante una partita di cricket. Innovazione sì, ma con prudenza.