Dramma sfiorato per esigenze televisive: giocatore abbattuto in campo dalla telecamera sospesa L’incidente accaduto al Melbourne Cricket Ground poteva avere conseguenze davvero molto pesanti per un 29enne giocatore di cricket sudafricano: la spidercam era troppo bassa e lo ha travolto.

A cura di Paolo Fiorenza

Una vicenda mai accaduta prima, che poteva costare davvero cara alla vittima di una ‘aggressione' molto particolare avvenuta in campo: non da parte di qualche malintenzionato in carne ed ossa, ma ad opera di una macchina, sia pure con la mano dell'uomo a manovrarla. Si giocava a Melbourne il Boxing Day Test match, incontro di cricket che mette di fronte la squadra australiana e una nazionale avversaria che è in tournée in Australia nel periodo natalizio, in questo caso il Sudafrica. Il match inizia ogni anno a Santo Stefano e si gioca al Melbourne Cricket Ground, impianto multifunzionale che può ospitare ben 100mila spettatori.

La gara ha vissuto un momento drammatico quando qualcosa è andato storto nella rappresentazione televisiva dell'evento. Il sudafricano Anrich Nortje è infatti stato abbattuto dalla spidercam mentre era di spalle e dunque non ha potuto fare nulla per evitare la collisione, che lo ha lasciato stordito al suolo. La spidercam è una telecamera sospesa che può muoversi verticalmente e orizzontalmente in contemporanea, grazie ad un sistema di cavi che fa capo a quattro argani motorizzati posti negli angoli sotto il tetto dell'impianto.

In questo modo può offrire riprese mozzafiato, come accade anche per le partite di calcio della Serie A. L'utilizzo della spidercam è peraltro regolato da norme precise di sicurezza: in Italia durante la partita non può scendere al di sotto dei 21 metri di altezza – un ampio margine di sicurezza – proprio per evitare incidenti molto pericolosi come quello occorso al giocatore di cricket sudafricano. Ovviamente anche in Australia vigono regole simili ed è chiaro che il protocollo è completamente saltato al Melbourne Cricket Ground, quando il 29enne Nortje è stato colpito con violenza dalla telecamera del peso di 24 chilogrammi.

Fox Sports, il canale che produce la trasmissione del match, non ha potuto fare altro che scusarsi, tirando un sospiro di sollievo per le conseguenze non gravi dell'incidente. "Probabilmente quella telecamera non dovrebbe essere così bassa, a meno che non sia per certe interviste. Non credo che dovrebbe essere all'altezza della testa", ha poi detto il sudafricano, che è stato in condizione di riprendere a giocare. Alla fine l'unico a pagare è stato l'operatore addetto a pilotare la spidercam, che è stato rimpiazzato per il prosieguo del Boxing Day Test match.