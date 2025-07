Palmer e Dembelé hanno davvero fatto questa foto sospesi nel vuoto: il trucco c’è, ma non si vede

La foto ufficiale della finale del Mondiale per Club con Palmer e Dembelé richiama uno scatto iconico della storia americana, ma i due giocatori non sono seduti davvero su una trave sospesa nel vuoto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiale per club 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dal tetto di grattacieli di New York la vista è spettacolare ma Cole Palmer e Ousmane Dembélé non sentono il brivido dell'altezza. Tra di loro c'è la coppa del Mondiale per Club che potrebbero vincere dopo la finale di questa sera tra Chelsea e PSG, le due finaliste della prima storica edizione che si è tenuta negli Stati Uniti. La cultura del Paese ha caratterizzato tutto il torneo e anche la foto ufficiale della finale prende ispirazione da un pezzo di storia americana, anche se con un piccolo trucco che si vede solo dietro le quinte.

I due giocatori di Chelsea e PSG siedono su una trave d'acciaio sollevata in cima al Rockefeller Center, con lo skyline della città alle spalle e Central Park ben in vista. La foto richiama la celebre immagine "Pranzo in cima a un grattacielo" del 1932 dove 11 operai consumano il propio pasto seduti a 250 metri di altezza in quello stesso grattacielo. Palmer e Dembélé sono stati meno audaci perché non erano davvero sospesi nel vuoto.

La verità dietro la foto di Palmer e Dembélé

Non potevano davvero penzolare dalla cima del Rockefeller Center, troppo pericoloso farlo senza protezioni e con una partita così importante dal giocare. Per questo la scelta ha portato gli organizzatori a optare verso un sistema più sicuro, con un trucchetto di grande effetto: Palmer e Dembélé sono davvero seduti su una trave ad altezze vertiginose, non è un'immagine creata dall'intelligenza artificiale, ma non sono protetti da vetri o imbracature come tanti immaginavano.

Leggi anche Trump alla finale del Mondiale per Club, il piano sicurezza non lo proteggerà solo dalle minacce

La trave non è sospesa ma poggia saldamente su una colonna spessa d'acciaio che si alza a comando. È sicura, non viene mossa dal vento e soprattutto è sospesa soltanto di alcuni metri, lo stretto necessario per avere uno scatto bello e di grande effetto. I due giocatori si guardano alle spalle stupiti dal panorama e forse anche un po' ingessati dalle vertigini che tutto sommato si fanno sentire. Ma la spettacolarità dello scatto è tutta una questione di angolazioni giuste e di un piccolo trucchetto che ha permesso alla FIFA di riprodurre un'immagine iconica senza correre rischi.