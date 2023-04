La mamma di Julia Ituma avrà una copia del telefono con tutti i messaggi e le app scomparse La madre di Julia Ituma avrà una copia del telefono alle fine delle indagini: ci saranno tutti i messaggi e le app del cellulare scomparse.

La morte di Julia Ituma è una tragedia per l'Italia intera, sportiva e non. Ieri la salma della giocatrice della Igor Novara è tornata in Italia dopo l'autopsia e le verifiche fatte dalle autorità turche. L'atleta 18enne è morta a Istanbul giovedì scorso dopo una caduta dal sesto piano dell’hotel dove alloggiava per la semifinale di ritorno di Champions League.

I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella chiesa di San Filippo Neri alla Bovisasca, dove c’è l’oratorio in cui la diciottenne aveva imparato a giocare a pallavolo.

All'arrivo della salma in aeroporto la madre Elizabeth ha incontrato gli ispettori della polizia turca che stanno indagando sull'accaduto e i primi risultati dell’autopsia confermano il suicidio.

Con gli inquirenti si è parlato anche del contenuto del telefono di Ituma, che è stato riconsegnato svuotato alla madre: i tabulati telefonici e i messaggi che ora sono nelle mani degli investigatori saranno restituiti ad indagine conclusa. Lo smartphone sarebbe stato svuotato solo per fare una copia di tutti i dati. A riportare questa notizia è il Corriere della Sera.

La notizia della morte di Julia Ituma è arrivata giovedì mattina, la sera prima la giovanissima pallavolista era scesa in campo nella semifinale di ritorno di Champions League contro l'Eczacibasi.

Dopo la sconfitta la squadra piemontese è tornata in albergo e li ha cenato prima del pernottamento e del rientro il giorno dopo in Italia. Il clima, in base alle ricostruzioni, non era dei più gioiosi a causa dell'eliminazione. Ituma ha chiamato la madre e ha parlato con lei della partita ma poco più tardi, intorno alle 22.30: dopo le telecamere di sorveglianza dell’hotel hanno mostrato la giovane camminare a testa bassa nel corridoio deserto.

In base alle ricostruzioni fatte dai media turchi Julia Ituna avrebbe telefonato un suo compagno di liceo, che poi non sentendola più aveva scritto messaggi alle sue compagne non avendo risposta. Una situazione che è smentita dall’ufficio stampa della Igor Novara, che ha anche negato l'esistente di un messaggio WhatsApp sulla chat della squadra con parole di addio.

Ci sono ancora diverse domande senza risposta in questa tragica storia. Una vicenda tristissima sulla quale già si stanno costruendo le ipotesi più svariate. Intanto, il parroco della chiesa dove si svolgeranno i funerali ha spiegato che saranno vietate riprese e foto durante la celebrazione "per mantenere un clima sobrio e rispettoso".