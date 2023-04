Julia Ituma morta tragicamente in Turchia: la 18enne della Igor Novara è precipitata da una finestra Una terribile notizia sconvolge il volley e lo sport italiano: è morta nella notte a 18 anni l’azzurra Julia Ituma. La giocatrice della Igor Novara è precipitata dalla finestra dell’albergo dove alloggiava la squadra, che ieri sera aveva giocato la semifinale di Champions.

A cura di Paolo Fiorenza

Una tragedia immane sconvolge la pallavolo e lo sport italiano: nella notte è morta a Istanbul la giovanissima Julia Ituma. La 18enne giocatrice della Igor Novara e delle nazionali giovanili azzurre, che aveva appena giocato e perso col club piemontese la semifinale di Champions League femminile contro l'Eczacibasi, è precipitata dalla finestra della stanza dell’albergo dove alloggiava con la squadra nella capitale turca. La terribile notizia è stata confermata sui propri canali social dal club novarese.

Al momento non si conoscono le cause che hanno portato all'incidente fatale, né sono noti altri dettagli. Giocatrici e staff dell'Igor Novara erano rientrati nell'albergo di Istanbul che li ospitava dopo aver perso con un netto 3-0 la semifinale di ritorno di Champions contro le fortissime turche dell'Eczacibasi. Anche Julia era entrata in campo nella sfortunata prova della squadra di Lavarini: la giovane pallavolista aveva messo a referto 2 punti. Sarebbero stati gli ultimi della sua vita.

Nata l'8 ottobre del 2004 a Milano da genitori nigeriani, Ituma era alla sua prima stagione con Novara, dopo essere uscita dal Club Italia. La giovanissima schiacciatrice lo scorso settembre aveva vinto in maglia azzurra i campionati Europei Under 19, da assoluta protagonista del sestetto titolare. In finale Julia era stata la migliore in campo, spazzando via la Serbia con 21 punti.

Ituma sembrava davvero una predestinata del volley italiano e mondiale: per lei già erano stati spesi paragoni con Paola Egonu, pur giocando in un ruolo diverso (schiacciatrice lei, opposta la campionessa azzurra). Atleta dai mezzi fisici clamorosi, alta più di un metro e 90, con stacco da terra di oltre tre metri, Julia aveva tutto per realizzare i propri sogni. Una notte maledetta, lontano da casa, ha spezzato la sua giovane vita e lasciato increduli tutto il mondo dello sport italiano.