John Cena diventa "cattivo" per la prima volta in 22 anni: colpo di scena clamoroso nella WWE Incredibile colpo di scena all'Elimination Chamber di Toronto dove il pubblico ha assistito a una cosa mai vista prima nel wrestling: John Cena ha scatenato un "turn hell" trasformandosi nel "cattivo" di turno davanti ad un soddisfatto Dwayne "The Rock" Johnson: "La cosa più folle mai vista prima"

A cura di Alessio Pediglieri

I fan e gli appassionati di Wrestling hanno stentato a capire quanto stesse accadendo sul ring, increduli nel vedere John Cena assumere inaspettatamente un atteggiamento completamente differente da quello che lo contraddistingue da 22 anni nel mondo del WEE: il "babyface" del wrestling professionistico, ha fatto un turn heel all'evento Elimination Chamber, trasformandosi nel "cattivo" di turno.

Per John Cena il 2025 sarà l'ultimo anno di lotte con cui chiudere una straordinaria carriera. C'è anche la data e l'evento prestabiliti: il Wrestlemania 41 a Las Vegas il 20 aprile, che sarà il suo ultimo saluto. Intanto, però, non mancano altre partecipazioni per il 16 volte campione del mondo che è apparso al debutto di WWE Raw su Netflix e al Royal Rumble e sabato sera ha fatto la sua apparizione all'evento Elimination Chamber di Toronto, dove si è scontrato con CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre, Damian Priest e Logan Paul.

Cos'è accaduto sul ring, John Cena scatena la rissa

La scena che ha sorpreso il mondo del wrestling è avvenuta a fine incontri quando sul ring Cody Rhodes e John Cena si sono prima abbracciati. Per poi scatenare una rissa innescata da un cenno di Dwayne "The Rock" Johnson a Cena che ha colpito Rhodes con un colpo basso per poi di ricolpirlo in testa con un orologio Rolex. Da lì in poi è successo di tutto tra l'entusiasmo e la sorpresa generale: sotto lo sguardo soddisfatto di The Rock, Cena ha colpito ancora Rhodes con la cintura dell'Undisputed Championship fino a farlo sanguinare prima di provare strangolarlo, coinvolgendo nella baraonda anche Travis Scott. Per poi scendere dal ring e prendersi la folla.

John Cena formato "heel": "L'hanno reso il più grande wrestler di sempre"

Dopo l'evento e quanto accaduto, anche il Chief Content Officer della WWE, Triple H ha raccontato le proprie emozioni: "Sono accadute un sacco di sorprese stasera, incontri incredibili, momenti incredibili… e poi John Cena sgancia una bomba atomica. Non so se ho mai assistito in 30 anni ad un momento più potente, questa è la bellezza di John Cena".

Stesso entusiasmo che ovviamente ha colto il pubblico presente e sui social: "Guardo il wrestling da quasi 20 anni e questa è la cosa più folle che abbia mai visto nel wrestling professionistico" ha scritto un fan, "L'hanno fatto davvero. Hanno trasformato John Cena in un heel". Altro stupore ha invaso i social, innalzando il mito di John Cena ad un nuovo livello: "Tutto questo ha appena consolidato John Cena come il più grande wrestler professionista di sempre".