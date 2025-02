video suggerito

Jemima Kabeye muore improvvisamente a 21 anni, mondo della pallamano francese sotto shock La giovane promessa della pallamano francese Jemima Kabeya è morta lunedì 10 febbraio improvvisamente. Si sta indagando sulle cause del decesso della ragazza che giocava come portiere in Prima Divisione nel Plan-de-Cuques. Lo stesso club, oto anni prima aveva dovuto subire una tragedia simile con la scomparsa di un'altra giocatrice, Flora Girolami, vittima di una meningite fulminante.

A cura di Alessio Pediglieri

Aveva solamente 21 anni, Jemima Kabeye, la giovane ragazza che ricopriva il ruolo di portiere titolare nel Plan-de-Cuques, club di pallamano che milita nella Prima Divisiose francese. E' stata trasportata d'urgenza in ospedale in condizioni disperate. dove è deceduta nella giornata di lunedì. Non si conoscono le cause della morte di Kabeye che era considerata una dei profili maggiormente promettenti della pallamano transalpina.

Jemima Kabeye, portiere 21enne del Plan-de-Cuques, muore improvvisamente: cause da accertare

Un vero e proprio shock che ha sconvolto lo sport francese e in particolare quello della pallamano di fronte alla sconcertante notizia dell'improvvisa – e al momento – inspiegabile morte della 21enne Jemima Kabeye. La ragazza aveva disputato la sua ultima partita tra i pali del Plan-de-Cuques con una prestazione importante, riuscendo a effettuare il 50% delle parate contro lo Chambray in Prima Divisione. Poi, il malore improvviso risultato fatale: "La Federazione Spagnola di Pallamano esprime le sue più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici di Jemima Kabeye, giocatrice dell'HBPC Plan-de-Cuques, scomparsa improvvisamente all'età di 21 anni" ha subito scritto sui social. "Una tragedia che ha sconvolto l'intera famiglia dell'handball. RIP"

Il dolore del Plan-de-Cuques per la morte di Jemima Kabeya: sospese tutte le partite del club

Si sta ancora investigando sui motivi che hanno portato al ricovero d'urgenza e alla conseguente morte improvvisa della giovane giocatrice di pallamano, intanto la sua squadra l'HBPC Plan-de-Cuques ha sospeso le prossime partite, ancora scossa dal dramma e in segno di lutto e rispetto: "È con immensa tristezza e profondo dolore che annunciamo l'improvvisa scomparsa della nostra guerriera Jemima Kabeya. Oltre a essere un portiere di talento e una compagna di squadra esemplare, Jemima era soprattutto una giovane donna radiosa, allegra e immensamente gentile. Il suo sorriso e il suo impegno lasceranno ricordi indelebili nei nostri cuori e nella storia di Balonmano Plan-de-Cuques" ha scritto il club sui propri profili social. "In questi momenti dolorosi, i nostri pensieri vanno soprattutto alla sua famiglia, ai suoi genitori, a suo fratello, a sua sorella, ma anche ai nostri giocatori e al nostro staff. Inviamo le nostre più sentite condoglianze e offriamo il nostro pieno supporto"

Plan-de-Cuques colpito otto anni da un'altra tragedia: Flora Girolami, vittima di una meningite fulminante

Purtroppo per il Plan-de-Cuques non è la prima tragedia che il club è costretto ad affrontare. è in lutto e deve affrontare questa terribile tragedia. Otto anni fa, la società francese aveva dovuto superare una tragedia simile, con la morte di un'altra giocatrice, Flora Girolami, vittima di una meningite fulminante. Per aiutare la famiglia di Jemima il Plan-de-Cuques ha deciso di creare un fondo di donazioni.