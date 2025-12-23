Jake Paul rischia di restare fermo nove mesi dopo l’operazione: non può tornare subito sul ring

Sul ring non c'è stata storia e Jake Paul può consolarsi soltanto con il ricco montepremi che si è portato a casa dopo la brutale sconfitta contro Anthony Joshua. Lo youtuber è tornato a casa con la mascella fratturata in due punti dopo il match e sui social ha mostrato la radiografia dopo l'operazione chirurgica alla quale si è sottoposto: è stato un intervento delicato e ora durante la convalescenza dovrà assumere solo liquidi.

Secondo il DailyMail però lo attende un percorso complesso che potrebbe tenerlo lontano dai combattimenti per quasi un anno. Jake Paul potrebbe affrontare una lunghissima riabilitazione di nove mesi dopo la frattura alla mascella perché avrà bisogno di diverse cure mediche per ripristinarne al meglio il funzionamento.

La radiografia della mascella di Jake Paul dopo l’intervento

Jake Paul rischia uno stop lunghissimo

Quello che lo youtuber ha dovuto attraversare non è uno scherzo: è crollato sotto ai colpi di Anthony Joshua, favorito per la vittoria per la stragrande maggioranza degli appassionati, e ha riportato una frattura in due punti della mascella che ha richiesto un intervento. Secondo i medici le lesioni impiegheranno circa otto settimane per guarire ma questo non vuol dire che potrà tornare sul ring nel giro di due mesi. Jake Paul potrebbe tornare a combattere solo alla fine del 2026 perché potrebbero servirgli nuove operazioni.

La frattura potrebbe aver intaccato i denti e per questo è probabile che il pugile avrà bisogno di impianti dentali, una procedura lunga che ha bisogno dei suoi tempi e che sarebbe messa in atto soltanto tre mesi dopo la guarigione delle fratture. Poi la sua convalescenza potrebbe allungarsi di altri mesi mesi per le corone applicate agli impianti: in nove mesi Jake Paul potrebbe riacquistare il funzionamento parziale della sua mascella e prima di allora non potrà tornare a combattere. La sua ripresa è appena cominciata e valuterà volta per volta cosa fare, ma il ko contro Anthony Joshua ha lasciato segni molto visibili e dolorosi.