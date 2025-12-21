Jake Paul ko contro Joshua mostra la sua mascella dopo l’operazione: “Dovrò assumere solo liquidi”

Jake Paul mostra sui social cos'è accaduto dopo essere finito ko nell'incontro di Miami sfidando Anthony Joshua. L'ex youtuber, che ha dato vita alla sua carriera nella boxe tra dubbi e polemiche, è finito al tappeto sotto i colpi dell'ex campione del mondo dei pesi massimi il quale tra il quinto e il sesto round ha di fatto chiuso l'incontro stendendo il suo avversario. Una raffica di pugni che hanno provocato a Paul la rottura della mascella rendendo quel match ancora più vero dopo i dubbi della vigilia sulla veridicità dell'incontro.

Ad avvalorare questa tesi anche le immagini inequivocabili mostrate dallo stesso Paul sui propri account social. Il 36enne ha infatti pubblicato una foto di lui sul letto d'ospedale e poi la sua mascella subito dopo aver subito l'operazione che di fatto gli ha rimesso a nuovo il viso. Paul ha spiegato quale sarà ora l'iter medico da seguire dopo quell'intervento: "L'operazione è andata bene, grazie a tutto l'amore e il supporto. Due placche in titanio su ogni lato. Alcuni denti rimossi. Devo assumere solo liquidi per 7 giorni, quindi niente".

È la chiosa definitiva a questo evento che ha suscitato come al solito dubbi sulla veridicità dell'incontro e critiche per la troppa spettacolarizzazione della sfida e del fatto che proprio Paul stia riducendo la boxe a una sorta di pagliacciata. Joshua però non è caduto in questa trappola. Nei primi quattro round non ha affondato lasciando a Paul la possibilità di "sopravvivere". Poi il cambio di passo dell’inglese e il gancio destro, potente e definitivo, nella sesta ripresa.

A quel punto l'ex youtuber è crollato definitivamente a terra finendo per rompersi la mascella prima della corsa in ospedale e la necessità di un'operazione immediata. Tutto questo però non ha fermato di certo Jake Paul che sui social, pubblicando la foto della sua mascella rotta ha lanciato un'ulteriore sfida a Saul ‘Canelo' Alvarez, l'ex campione dei quattro pesi massimi ed ex campione indiscusso dei supermedi: "Doppia mascella rotta ma ora datemi Canelo tra 10 giorni". Insomma, la sensazione è che di incontri del genere ne vedremo ancora tanti altri.