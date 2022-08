Jacobs in finale agli Europei di Atletica di Monaco: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming Marcell Jacobs si è qualificato per la finale degli Europei di Monaco di Baviera. La finale dei 100 metri di Atletica inizierà alle ore 22:15 e sarà trasmessa in diretta TV in chiaro da Rai 2 e in streaming da raiplay.

Il 2022 di Marcell Jacobs è stato molto complicato, poche soddisfazioni e tante delusioni, ha vinto l'oro nei Mondiali indoor di Belgrado, ma non ha nemmeno disputato le batterie dei Mondiali di Eugene, a causa di un infortunio all'adduttore. Jacobs agli Europei di Monaco di Baviera ha la possibilità di riscattare un'annata intera. Il campione olimpico tra poco scenderà in pista per disputare la finale dei 100 metri, finale in cui è ovviamente favorito.

Con tanti dubbi si è presentato in Germania Jacobs che dopo aver superato le batterie ha vinto con potenza la sua semifinale, chiusa con il tempi di 10.00. Una semifinale splendida che ha vinto con largo anticipo. Potente la falcata dell'italiano che negli ultimi metri ha palesemente rallentato. Una prova di forza enorme, ora però bisogna ripetersi. La finale è un'altra cosa, ma Jacobs sa come si fa a vincere e alle 22:15 nel mitico Olympiastadion di Monaco proverà a vincere l'oro.

A che ora corre Marcel Jacobs agli Europei di Atletica

Semifinali e finali si giocano lo stesso giorno, come tradizione. Quindi in questo martedì 16 agosto Jacobs e tutti i centometristi sono scesi in pista per le semifinali e ora si stanno preparando per la finale, che assegnerà le medaglie e che inizierà alle ore 22:15. Jacobs è uno dei favoriti e proverà a regalare una medaglia all'Italia, che dopo l'Olimpiade stellare non si è confermata allo stesso modo ai Mondiali.

Finale 100 metri – ore 22.15

Dove vedere la gara di Jacobs in diretta TV in chiaro e in streaming

I diritti televisivi dei Campionati Europei di Atletica 2022 che si tengono a Monaco di Baviera sono stati acquistati in esclusiva dalla Rai, che ha trasmesso le semifinali su RaiSport canale 58 del digitale terrestre, ma che invece manderà in onda la finale su Rai 2. Telecronaca di Luca Di Bella e Stefano Tilli. In diretta streaming la finale si potrà seguire anche su raiplay.it, il sito internet dell'emittente di Stato che trasmette anche eventi sportivi.