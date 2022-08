Tamberi approda in finale agli Europei e scherza: “Ho trovato lo spray magico” Il campione olimpico è di buon umore e a Monaco di Baviera brillantemente si è qualificato per la finale degli Europei di Atletica di Monaco di Baviera.

A cura di Alessio Morra

Gianmarco Tamberi e Marco Fassinotti saltando alla misura di 2,21 si sono qualificati per la finale del salto in alto degli Europei di Atletica che si disputano a Monaco di Baviera. La lotta per la medaglia d'oro è in programma giovedì 18 alle 20.05.

Ha vissuto dodici mesi complicatissimi Tamberi, difficoltà di genere diverso, soprattutto a livello fisico, poi ai Mondiali di Eugene al netto di problemi fisici è andato vicinissimo alla medaglia, dopo una qualificazione clamorosa ha artigliato un quarto posto comunque fantastico. Ora ci riprova agli Europei, dove non c'è il suo amico e rivale Barshim. Non è servito saltare i 2.25 per accadere alla finale. Con il 2.21 sono passati alla gara che assegna le medaglie: Fassinotti (Ita), Tamberi (Ita), Carmoy (Bel), Ivanov (Bul), Potye (Ger), Amels (Ned), Wagner (Ger), Przybylko (Ger), Protsenko (Ucr), Doroshchuk (Ucr), Micheau (Fra) e Stefela (Cze).

