Marcell Jacobs battuto al fotofinish, è secondo al rientro sui 100 metri: il video della gara

A cura di Paolo Fiorenza

Discreto rientro di Marcell Jacobs sui 100 metri dopo 230 giorni di assenza dalle competizioni: il 29enne campione olimpico è arrivato secondo nella sua serie alle East Coast Relays di Jacksonville con il tempo di 10"11, il medesimo del vincitore Trayvon Bromell, con vento regolare di +0.9 m/s. Non un crono memorabile – molto lontano dal suo personale di 9"80 con cui nel 2021 vinse la medaglia d'oro a Tokyo, ripetendosi poi in staffetta – ma era importante per Jacobs tornare a gareggiare, a respirare l'aria della sfida in pista, dopo la lunga assenza (ultima gara a Zagabria lo scorso settembre in 10"08) e il cambio di vita e di allenatore, da Paolo Camossi a Rana Reider, col trasferimento negli Stati Uniti.

A Jacksonville, in Florida, Jacobs è partito male, dovendo rincorrere per tutta la gara. Quando si è sciolto e ha incominciato ad accelerare, è riuscito a riprendere tutti tranne il suo compagno di allenamenti Bromell, due volte bronzo mondiale. Il fotofinish ha decretato la vittoria del 28enne americano, che ha preceduto con lo stesso tempo (10"11) il velocista di Desenzano, col cinese Xie Zhenye alle loro spalle (10"14). Si sono poi classificati quarto il giapponese Hakim Sani Brown (10"15) e quinto il canadese campione olimpico dei 200 Andre De Grasse (10"16).

Negli ultimi giorni Jacobs aveva un po' scherzato (sul filo della polemica nei confronti di chi era ancora scettico nei suoi confronti e lo considerava un desaparecido), dicendo che non sarebbe tornato a correre prima delle Olimpiadi di Parigi. Ovviamente tutto falso, dopo mesi in cui il ragazzo nato a El Paso ci ha dato dentro con gli allenamenti col suo nuovo trainer, volutamente isolandosi dalle attenzioni (e dalle distraenti mondanità) che lo avevano circondato e un po' travolto dopo il doppio oro olimpico. Dopo questo rientro, adesso i prossimi appuntamenti sui 100 metri sono previsti al Roma Sprint Festival del 18 maggio, al Golden Spike di Ostrava del 28 maggio e agli Europei di Roma che cominciano l'8 giugno. Poi spazio al sogno di riconfermarsi alle Olimpiadi: Parigi è l'appuntamento segnato in rosso sul calendario.