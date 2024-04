video suggerito

Rugbista prova l’approccio con l’inviata in diretta TV: è la moglie di un suo compagno di squadra Dopo la partita di rugby nel collegamento dagli spogliatoi, Millie Boyle intervista uno dei protagonisti della vittoria, Bradman Best che poi la saluta provando un affettuoso bacio sulla guancia. Venendo allontanato dall’inviata, moglie del compagno di squadra Adam Elliott. Un momento di imbarazzo che non è sfuggito in diretta TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Grande imbarazzo in diretta televisiva nell'intervista post partita della gara di rugby tra Kinght-Dragons valida per il campionato australiano, quando l'inviata Millie Boyle ha fermato negli spogliatoi il giocatore Bradman Best che a fine chiacchierata ha provato a baciarla. Un momento che ha lasciato per alcuni istanti esterrefatti i telespettatori, anche perché la cronista è la moglie di un compagno di squadra di Best, Adam Elliott.

Quanto è accaduto in diretta TV nel post gara ha già solleticato la morbosità di tifosi e appassionati di rugby per capire cosa sia accaduto – e le conseguenze che potrebbe avere – nel siparietto andato in onda e che ha visto uno degli idoli di casa, Bradman Best avere un atteggiamento più che affettuoso con la popolarissima inviata del canale australiano NRLW, Millie Boyle. A fine intervista infatti, il rugbista si è avvicinato nel tentativo di baciare la donna sulla guancia ma quest'ultima ha declinato l'approccio: "Grazie Braddy… ora vai a metterti una maglietta e… chiacchieriamo con qualcuno altro. Congratulazioni per la vittoria" ha frettolosamente concluso Boyle. Il collegamento è poi proseguito in un clima disteso nel classico post vittoria, con l'inviata che, tra il serio e il faceto, si è aggirata ancora negli spogliatoi della squadra per altre dichiarazioni.

A dimostrazione del grande feeling di Boyle con i membri dello staff e della squadra dei Knights ma il siparietto con Best non è passato inosservato anche perché Millie non è altro che la moglie di Adam Elliott, compagno di squadra nei Knight di Bradman. Negli spogliatoi, dunque, un incrocio "particolare" che ha attirato l'attenzione dei più, con Millie che non appena entrata negli spogliatoi subito si è rivolta a Best, al quale ha fatto le classiche domande di rito. Non prima però di acconsentire ad un doppio bacio sulla guancia, corrisposto, pre intervista. "Ti è mai capitato di giocare in condizioni meteo così estreme?" "Stavo proprio dicendo ai ragazzi che non credo di aver mai giocato con quel tipo di tempo" ha risposto Best, "c'è stato un diluvio torrenziale, ma sono contento di aver ottenuto i punti per la vittoria".

L'affettuoso gesto pre intervista tra il rugbista Bradman Best e l'inviata Millie Boyle

Di certo, l'atteggiamento dei due ha rivelato il rapporto di amicizia che Boyle ha con tutti i componenti dei Knights, dove gioca il marito, compreso lo stesso Best con cui ha avuto però un atteggiamento particolare. Poi, però, il ruolo lavorativo e di inviata ha avuto il sopravvento sulla donna che ha preferito evitare un ulteriore contatto fisico. Che ha portato al siparietto imbarazzante, scatenando comunque il gossip all'interno dello spogliatoio dei Knights e che ha fatto sorridere tutti: conduttori e ospiti collegati in studio e gli appassionati di fronte ai teleschermi.