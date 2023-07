Italia-Turchia oggi in Nations League di volley femminile: orario e dove vederla in TV e streaming Oggi, giovedì 13 luglio, ad Arlington in Texas inizia la fase finale della Volleyball Nations League femminile: c’è Italia-Turchia alle 21:00, gara che vale l’accesso alla semifinale. Diretta per abbonati su Sky sia in TV che in streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

ItalVolley di coach Davide Mazzanti pronta all'esordio alle Final Eight della Volleyball Nations League femminile.

La nazionale italiana della pallavolo femminile questa sera alle 21:00 affronterà la Turchia ai quarti di finale: in palio la qualificazione alle semifinali contro la vincente di Stati Uniti-Giappone. Si gioca in Texas, con la partita che sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming su NowTV.

Le campionesse d'Europa hanno chiuso al sesto posto la fase preliminare e ora affronteranno le anatoliche guidate dal coach Santarelli che hanno chiuso al terzo posto.

I precedenti con la nazionale turca sorridono alle azzurre che conducono sui 68 match disputati con 49 vittorie e solo 19 sconfitte. L'ultima, però, brucia ancora in casa Italia perché si è consumata in occasione della week 1 della prima fase quando a vincere ad Antalya furono le turche con un netto 3-0.

Partita: Italia-Turchia

Dove: Arlington (Texas, USA)

Quando: giovedì 13 luglio

Orario: 21:00 (ore italiane)

Diretta TV: Sky Sport Summer e Sky Sport Arena

Diretta Streaming: su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv

Competizione: quarti di finale Volleyball Nations League

Dove vedere Italia-Turchia in diretta TV

Alle 21:00 di oggi le ragazze dell'Italvolley fanno il loro debutto ufficiale nella fase finale delle VNL sfidando la Turchia per un posto in semifinale. La partita sarà seguita integralmente da Sky che la proporrà ai propri abbonati su due canali: su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204).

Italia-Turchia, dove vederla in diretta streaming

Sarà possibile seguire la sfida tra Italia e Turchia anche via streaming. La diretta online è garantita sempre da Sky grazie ai servizi della app SkyGo e della Tv on demand NOW. Possibilità anche di seguire il match attraverso la piattaforma ufficiale dell'evento, Volleyball World TV. Sempre per gli abbonati al servizio.

A che ora gioca l'Italia contro la Turchia in Nations League di Volley

La sfida tra l'Italia e la Turchia valida peri quarti della Volleyball Nations League femminile si giocherà questa sera alle ore 21:00. La sfida sarà disputata ad Arlington, in Texas.