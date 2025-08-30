Italia strepitosa ai Mondiali di volley: le azzurre travolgono la Germania e volano ai quarti

Non si ferma la marcia dell'Italvolley ai Mondiali, dominati nella fase a gironi e ora anche in quella a eliminazione diretta. Le campionesse olimpiche superano la Germania per 3-0, completamente schiacciata nel terzo set, e volano ai quarti di finale della competizione diventando una delle squadre favoritissime per la vittoria finale. Le ragazze di Velasco fanno sembrare tutto facile e riescono a entrare nelle migliori 8 al mondo come succede ogni volta dal 1998: adesso aspetteranno la vincente di Belgio-Polonia per conoscere l'avversaria dei quarti, in programma mercoledì.

L'Italia asfalta la Germania agli ottavi

Dopo lo straordinario girone dominato a Phuket anche Bangkok porta fortuna alle azzurre del volley che si guadagnano un posto nelle migliori otto squadre al mondo. Contro la Germania arriva una vittoria schiacciante per 3-0, dominata specialmente nel terzo set dove le tedesche hanno gettato completamente la spugna. Per l'Italia è la 33ª vittoria consecutiva, un risultato straordinario per le campionesse olimpiche che puntano anche alla vittoria dei Mondiali. L'ultima a fermare questa squadra era stata proprio la Germania che però non è riuscita a replicare l'impresa negli ottavi di finale.

Fahr è impeccabile al centro, Egonu devastante (5 punti) e così le azzurre chiudoo il primo set 25-22. Nel secondo parziale la Germania alza l’intensità (14-12), ma l’ingresso di Giovannini per Nervini cambia l’inerzia: due muri di Danesi e la potenza di Egonu lanciano l’Italia, Sylla chiude un lungo scambio per il 2-0. Il terzo set è un dominio perché il muro azzurro diventa insormontabile. L’Italia avanza così tra le prime otto del mondo, con una squadra solida e matura che punta a riportare a casa un titolo inseguito da oltre due decenni.