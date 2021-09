Italia-Slovenia finale Europei volley maschile: dove vederla in diretta TV oggi, orario e streaming L’Italia della pallavolo maschile si gioca il titolo agli Europei nella finale contro la Slovenia, in programma stasera con orario di inizio alle 20:30 a Katowice in Polonia. Gli azzurri proveranno ad emulare il successo delle azzurre in campo continentale. Tutte le informazioni su dove vedere in TV e streaming, sui canali Rai e DAZN, la finalissima dell’EuroVolley.

A cura di Redazione Sport

Italia-Slovenia è la finale dei campionati europei di volley maschile, in programma stasera, domenica 19 settembre, a Katowice con orario di inizio fissato alle 20:30. Gli azzurri puntano ad emulare il successo delle ragazze dell'Italvolley, vittoriose due settimane fa, a coronamento di una competizione giocata su livelli altissimi, con soli tre set lasciati agli avversari durante il cammino e una semifinale dominata contro la Serbia campione in carica. La nazionale di Fefè De Giorgi se la vedrà con una Slovenia sempre più sorprendente, battuta nettamente proprio dall'Italia nel corso della fase a gironi ma cresciuta partita dopo partita, fino alla prestigiosa vittoria in semifinale contro la Polonia campione di casa. Giannelli e compagni arrivano all'ultimo atto degli Europei con i favori del pronostico, sia per il rendimento messo in mostra durante il torneo – confermato nella semifinale dominata contro la Serbia -, sia per valori tecnici. L'opportunità di riportare a casa il titolo che manca dal 2005 non è mai stata così concreta.

Partita: Italia-Slovenia

Quando si gioca: 19 settembre 2021

Dove si gioca: Spodek Arena, Katowice (Polonia)

Orario: 20:30

Canale TV: Rai 3

Diretta streaming: DAZN, Raiplay

Competizione: Europei di volley maschile

Italia-Slovenia, l'orario della finale degli Europei: a che ora si gioca

Il programma degli Europei prevede l'inizio della finale tra Italia e Slovenia alle ore 20:30, a meno di modifiche dell'ultimo momento da parte dell'organizzazione del torneo. La finalissima seguirà a qualche ora di distanza l'altra finale, quella per il terzo posto tra i padroni di casa della Polonia – campioni del mondo in carica – e la Serbia, incontro che avrà inizio alle ore 17:30.

Dove vedere Italia-Slovenia: diretta TV in chiaro su Rai 3

A differenza di quanto accaduto per la semifinale contro la Serbia, trasmessa su Rai 2, la finale degli Europei di volley maschile Italia-Slovenia si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Rai 3. Il collegamento con Katowice, sede della finale, è previsto per le ore 20:15, un quarto d'ora prima dell'inizio della partita. In cabina di telecronaca, come di consueto, la coppia formata da Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta. Nel post-partita interviste ai protagonisti, con la speranza di poter assistere ad una festa a tinte azzurre.

Finale Europei volley maschile: Italia-Slovenia, dove vederla in streaming

La finale degli Europei tra Italia e Slovenia si potrà seguire anche in streaming. Gli abbonati a DAZN troveranno l'evento tra quelli disponibili sull'app e vi potranno accedere attraverso tutti i dispositivi compatibili, tra cui smart TV, smartphone, tablet, computer e le principali console di gioco. La diretta streaming di Italia-Slovenia sarà disponibile gratuitamente anche su Raiplay, sia su app che al sito www.raiplay.it: la trasmissione sarà in chiaro, per l'accesso non è richiesto alcun abbonamento.