Italia in finale agli Europei di volley! Azzurri da sogno, schiantata 3-1 la Serbia

A cura di Paolo Fiorenza

Grandissima impresa dell'Italia di volley, che supera la favorita Serbia nelle semifinali dei campionati Europei in corso di svolgimento in Polonia: 3-0 il punteggio per i ragazzi di De Giorgi, con set tutti tiratissimi, 29-27, 25-22, 23-25,25-18. Adesso gli azzurri affronteranno in finale la sorprendente Slovenia, che nella prima semifinale ha clamorosamente buttato fuori i padroni di casa della Polonia col punteggio di 3-1 ed un quarto set non adatto ai deboli di cuore, terminato addirittura 37-35. La finale degli Europei di pallavolo tra Italia e Serbia si giocherà domenica 19 settembre alle 20,30, sempre nella Spodek Arena di Katowice (diretta sulla Rai).

Il primo set fa capire che tipo di partita sarà, nessuna delle due squadre allunga sull'altra e azzurri che chiudono al quarto set point, 29-27. Ottima la nostra ricezione, Pinali e Michieletto sugli scudi con 8 punti ciascuno. Grandissimo equilibrio anche nel secondo parziale fino al 21-21, poi l'Italia allunga e chiude alla prima palla buona con un ace di Pinali, 25-22. Nel terzo set c'è il ritorno della Serbia, che non si arrende e fa corsa di testa fino al 25-23 con cui si va al quarto e decisivo parziale, in cui gli azzurri partono subito fortissimo con un 5-0 che indirizza la partita in maniera irreversibile. Gli uomini di De Giorgi scavano un solco via via più largo, con i serbi annichiliti che si arrendono per 25-18 al terzo match point. Azzurri meritatamente in finale e bis del trionfo delle nostre ragazze ad un passo.

Una risposta di grandissimo carattere dopo la delusione enorme delle Olimpiadi di Tokyo, quando l'Italia fu battuta dall'Argentina nei quarti di finale. Senza Zaytsev infortunato e Juantorena ritiratosi dalla Nazionale, Giannelli, Michieletto e compagni hanno dimostrato di avere dentro il temperamento dei campioni. Eccezionale la prova del nostro palleggiatore, strepitoso lo schiacciatore con 23 punti ed il 55% in attacco. Pinato ha chiuso a 17 punti, Lavia e Galassi a 13. Siamo in finale agli Europei dopo 8 anni, ma già sicuri di essere sul podio a 6 anni dall'ultima volta. Domenica l'Italia cercherà di vincere il suo settimo titolo continentale: l'ultimo se lo aggiudicò nel 2005, battendo la Russia in finale. Niente da fare per la Serbia, campione uscente: è il secondo grande dispiacere che le diamo negli ultimi due anni, dopo la sconfitta del 2019 a Bari, con cui ci qualificammo per Tokyo lasciandoli a casa.