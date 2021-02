Il Torneo delle 6 Nazioni inizia con una sconfitta per l'Italia, che inanella addirittura il 28° ko consecutivo. Allo Stadio Olimpico di Roma la Francia ha vinto la prima partita dell'edizione 2021 e lo ha fatto in scioltezza. Azzurri volenterosi ma battuti nettamente dai transalpini che sono i favoriti per la vittoria finale e si sono imposti con il punteggio di 50-10. La squadra francese si è portata a casa così anche il trofeo Garibaldi. Sabato prossimo l'Italia giocherà a Twickenham con l'Inghilterra.

28esima sconfitta di fila per l'Italia nel Sei Nazioni

L'Italia perde addirittura di 40 punti con la Francia nella gara inaugurale del Sei Nazioni 2021. La squadra guidata da Franco Smith ha persa la 28esima partita di fila nel torneo. I francesi sapevano di essere più forti e hanno cercato di spendere meno energie possibili e dopo pochi minuti erano già sul 10-0, con tre mete realizzate i ‘galletti' hanno chiuso la prima frazione con il punteggio di 24 – 3. Lievemente migliore, ma comunque pesante, il parziale del secondo tempo (26-7). Ha spadroneggiato Dupont, con pieno merito vincitore del premio di ‘man of the match'. L'Italia può sorridere almeno per la metà di Sperandio. Tra una settimana la nazionale di Smith sarà in campo in Inghilterra (13 febbraio alle 15.15), impensabile pensare che contro i fortissimi inglesi, che sono pure i campioni in carica possa chiudersi questa lunga serie negativa.

Marcatori: 5′ m Cretin (F) tr Jalibert, 10′ cp Jalibert (F), 19′ cp Garbisi (I), 26′ m Fickou (F) tr Jalibert, 29′ m Vincent (F) tr Dupont, 48′ m Dulin (F) tr Jalibert, 52′ m Dupont (F) tr Jalibert, 56′ m Thomas (F) tr Jalibert, 64′ m Sperandio (I) tr Garbisi, 73′ m Thomas (F).