Italia-Nuova Zelanda di rugby oggi in TV, dove vederla in chiaro e in streaming: a che ora si gioca con gli All Blacks

L'Italrugby gioca questa sera (ore 21:10) contro la Nuova Zelanda allo Juventus Stadium di Torino la terza e ultima partita delle Autumn Nations Series 2024. Gli Azzurri sono reduci da due match poco esaltanti: una brutta sconfitta contro l'Argentina (18-50) e un successo in rimonta con la Georgia (20-17, senza brillare e con tanta sofferenza). La partita sarà visibile in diretta tv, in chiaro e senza alcun costo aggiuntivo su TV8 mentre gli abbonati a NOW e a Sky potranno vederla sui canali dedicati all'evento.

La sfida contro gli All Blacks ha sempre un fascino particolare, sia per la forza degli avversari sia per la tradizionale Haka che precede ogni inizio d'incontro, nonostante i favori del pronostico sia nettamente in favore dei neozelandesi. Servirà la migliore formazione possibile per non sfigurare o, peggio, non incassare una pesante batosta contro avversari sulla carta più forti. Il precedente più recente risale alla Rugby World Cup 2023 quando la selezione tricolore venne letteralmente maltrattata con il punteggio di 96-17.

Partita: Italia-Nuova Zelanda

Orario: 21:10

Dove: Juventus Stadium, Torino

Quando: sabato 23 novembre

Diretta TV: TV8 e Sky Sport Arena

Diretta Streaming: tv8.it, Sky Go e NOW

Competizione: Autumn Nations Series 2024.

Dove vedere Italia-Nuova Zelanda in TV, c'è la diretta in chiaro: gli orari

La partita tra l'Italia e la Georgia chiude le Autumn Nations Series 2024 di rugby. Il match sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti in forma gratuita su TV8, canale del digitale terrestre di Sky. Gli abbonati al network satellitare potranno vederla su Sky Sport Arena (canale 204), in alternativa (semper in pay per view) c'è NOW.

Italia-Nuova Zelanda di rugby, dove vederla in diretta streaming

Anche la diretta streaming di Italia-Nuova Zelanda di rugby sarà gratuita: per vederla online basterà collegarsi al sito tv8.it. Gli abbonati a Sky, invece, potranno farlo attraverso la app di Sky Go. Diretta streaming dell'evento anche su NOW (sempre a pagamento).

Le scelte di Quesada per Italia-Nuova Zelanda amichevole di rugby

Il selezionatore, Quesada, sa già che dovrà fare a meno di Tommaso Allan, Lorenzo Cannone e, con ogni probabilità, di Michele Lamaro per la sfida contro gli All Blacks. Ange Capuozzo torna a disposizione, così come Federico Ruzza e Martin Page-Relo.

La formazione dell’Italia

15 – Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 22 caps)

14 – Jacopo Trulla (Zebre Parma, 11 caps)

13 – Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 40 caps) – capitano

12 – Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 22 caps)

11 – Monty Ioane (Lione 34 caps)

10 – Paolo Garbisi (Toulon RC, 41 caps)

9 – Martin Page-Relo (Lione, 12 caps)

8 – Ross Vintcent (Exeter Chiefs, 8 caps)

7 – Manuel Zuliani (Benetton Rugby, 26 caps)

6 – Sebastian Negri (Benetton Rugby, 57 caps)

5 – Dino Lamb (Harlequins, 8 caps)

4 – Federico Ruzza (Benetton Rugby, 58 caps)

3 – Marco Riccioni (Saracens, 29 caps)

2 – Gianmarco Lucchesi (Toulon RC, 27 caps)

1 – Danilo Fischetti (Zebre Parma, 46 caps)