Italia-Irlanda oggi al Sei Nazioni di rugby, dove vederla in TV e streaming: orario e canale in chiaro L'Italia scende in campo contro l'Irlanda nell'ultima gara del Sei Nazioni 2025: si gioca alle ore 15:15 allo stadio Olimpico di Roma e si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2. La formazione scelta da Gonzalo Quesada.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia chiude il Guinness Sei Nazioni 2025 contro l'Irlanda: gli Azzurri di Gonzalo Quesada scenderanno in campo sabato 15 marzo 2025 allo stadio Olimpico di Roma con calcio d’inizio alle ore 15.15. Il match si potrà seguire su Sky e in chiaro su Rai 2.

L'Italia ha messo a referto tre sconfitte (Scozia, Francia e Inghilterra) e una sola vittoria, quella ottenuta contro il Galles 22-15, in questo Sei Nazioni 2025 e saluterà il torneo affrontando l'Irlanda, che è terza in classifica a +10 sugli Azzurri. La nazionale di Quesada è quinta con 4 punti, uno di vantaggio sul Galles che sfiderà l’Inghilterra subito dopo, e ha bisogno di punti per mettere al sicuro la sua posizione in classifica.

Italia e Irlanda si sfideranno per la partita ufficiale numero 38: il bilancio è di 4 vittorie azzurre e ben 33 irlandesi. A livello statistico gli Azzurri hanno segnato 538 punti totali, mentre gli ospiti 1332.

Partita: Italia-Irlanda

Orario: 15:15

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: sabato 15 marzo 2025

Diretta TV: Sky, Rai 2

Diretta Streaming: Sky GO, NOW, RaiPlay

Competizione: Torneo Sei Nazioni, 5ª giornata

Italia-Irlanda, orario e dove vederla in diretta TV: la partita è anche in chiaro

Il Guinness Sei Nazioni 2025 si può seguire anche sulla Rai, che ha acquistato i diritti della storica manifestazione di rugby. Diretta dalle ore 15.15 su Rai 2 con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti. Sky detiene i diritti della manifestazione e manderà in onda tutti gli incontri: la telecronaca Sky sarà di Francesco Pierantozzi e Federico Fusetti. La gara tra Italia e Irlanda, che si giocherà allo stadio Olimpici di Roma, sarà trasmesso su Sky Sport 1 (canale 201).

Italia-Irlanda, dove vederla in diretta streaming

L'ultima gara dell'Italia al Sei Nazioni 2025 si giocherà allo stadio Olimpico di Roma: gli Azzurri sfideranno l'Irlanda e il match si potrà seguire in streaming gratuitamente con RaiPlay, ma potranno farlo anche gli abbonati di Sky, con Sky Go, e quelli di NOW.

Italia-Irlanda, le formazioni della partita del Torneo Sei Nazioni

La formazione dell’Italia

15 Tommaso ALLAN (Perpignan, 85 caps)

14 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 27 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 45 caps) – capitano

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 27 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 38 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 46 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 17 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 27 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 31 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 62 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 63 caps)

4 Dino LAMB (Harlequins, 11 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 63 caps)

2 Gianmarco LUCCHESI (Toulon, 32 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 51 caps)

A disposizione

16 Giacomo NICOTERA (Stade Francais, 32 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 13 caps)

18 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 23 caps)

19 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 51 caps)

20 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 47 caps)

21 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 13 caps)

22 Stephen VARNEY (Vannes, 31 caps)

23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 13 caps)

La formazione dell’Irlanda

15. Hugo Keenan (Leinster Rugby)

14. Mack Hansen (Connacht)

13. Garry Ringrose (Leinster Rugby)

12. Robbie Henshaw (Leinster Rugby)

11. James Lowe (Leinster Rugby)

10. Jack Crowley (Munster Rugby)

9. Jamison Gibson-Park (Leinster Rugby)

8. Caelan Doris (Capitano, Leinster Rugby)

7. Josh Van Der Flier (Leinster Rugby)

6. Jack Conan (Leinster Rugby)

5. Tadhg Beirne (Munster Rugby)

4. James Ryan (Leinster Rugby)

3. Finlay Bealham (Connacht)

2. Dan Sheehan (Leinster Rugby)

1. Andrew Porter (Leinster Rugby)

A disposizione

16. Gus McCarthy (Leinster Rugby)

17. Jack Boyle (Leinster Rugby)

18. Tadhg Furlong (Leinster Rugby)

19. Joe McCarthy (Leinster Rugby)

20. Peter O’Mahony (Munster Rugby)

21. Conor Murray (Munster Rugby)

22. Sam Prendergast (Leinster Rugby)

23. Bundee Aki (Connacht)